醫護搞錯小數點...2歲童服用10倍藥量 心臟驟停身亡

美國佛羅里達州某處醫院遭到指控，一名2歲的男童佩奇（De' Markus Page）因感染病毒入院治療，沒想到卻因醫護人員誤讀小數點，讓他服用超過10倍劑量的藥物，從而導致男童心臟驟停，不幸身亡。目前男童母親已對醫院提起訴訟，並要求賠償5萬美元（約為155萬元新台幣）。

根據《紐約郵報》、《LAW&CRIME》報導，此起事件發生於去（2024）年3月1日左右，佩奇因持續發燒、嘔吐，感染病毒後被母親帶往鄰近醫院急診，但因病情加重，後被送往佛州大學附屬教學兒童醫院（UF Health Shands Children's Hospital）治療。經醫師看診後，發現他體內的鉀離子濃度偏低，因而開給他每日1次1.5mmol 的磷酸鉀劑量藥物。

怎料因醫護人員誤算小數點，將磷酸鉀的劑量誤增為原本的10倍，且1天還服用2次。2天後，佩奇因體內磷酸鉀濃度過高，導致心臟驟停。隨後他被緊急送往加護病房搶救，在之後的兩週內不斷與死神搏鬥，直到3月18日左右，醫院拔除生命維持系統，佩奇最終不幸離世。

男童母親多明妮克（Dominique Page）於近日對醫院提起訴訟，並要求醫院賠償5萬美元（約為155萬元新台幣）。指出從佩奇因體內磷酸鉀濃度過高，引發心臟驟停時，卻因醫護人員訓練不足，在20分鐘內無法及時插管，導致兒子失去生命。佩奇家族的律師杜爾西稱醫院行為「極其疏忽」，且未能達到基本的醫療標準。

目前院方拒絕對此事件做出回應，僅表示他們致力維護所有病患和家屬的隱私，並遵守所有醫療法規。

