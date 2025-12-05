醫護明年「薪」情看好！多家醫院調薪 新光醫院砸1億給全體員工 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

比對2026年軍公教確定不調薪，明年醫護人員的「薪」情將相對好一點！響應賴清德總統喊話醫療機構加薪，新光醫院今（5）日在2025台灣醫療科技展上宣布，明年1月1日將砸新台幣1億元為全體員工調薪，每月定額加薪1800元，若加上各項獎金白班護理人員薪資平均將可達6萬5100元；馬偕醫院明年1月也實施全面調薪3.5%。長庚及北醫體系則還在研議相關漲幅。

新光醫院副院長洪子仁表示，近幾健保總額成長率都達到5.5%，明年健保總額達9883.35億，比今年又增加572億，讓健保點值自今年第二季之後都有一點0.95元水平，加上總統喊話盼加薪，如此背景及環境之下，新光醫院希望帶頭讓加薪成為持續性的制度，不要讓護理人力繼續流失。

新光醫院宣布，明年1月1日起調升全體員工薪資，平均調薪3.5% ，預計每年增加1億元人事支出，全體員工薪資自2024年2月以來累計調薪幅度超過14%；輪值三班護理人員部分，新進輪值三班護理人員月薪資從5萬1000元調升為5萬2800元，新進護理人到職第一個月核發簽約獎金7萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達6萬5100元，此外提供四年免費住宿等福利措施。

洪子仁說，新光醫院採取全體員工定額都加薪1800元的方式，為的是要讓基層有感，尤其是那些原本不是那麼高薪的員工更有感，以避免薪資差距過大。

其他醫院明年也都有調薪，馬偕醫院11月9日就公布，今年12月發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，明年1月實施全面調薪3.5%，是馬偕醫院連續三年調薪，總調薪幅度達10.6%。

北醫體系則強調，北醫於 113、114 年已分別實施全體員工4%與3%的調薪措施，並同步提升護理人員的績效獎金與留任獎金。後續年度的薪資與福利方案，目前仍在研議中，將持續就員工薪資福利進行滾動式調整。

長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，長庚醫療體系每年7月例行調薪，近幾年加薪幅度都在4%左右，今年幅度已經較往年高，並且積極進行護理人員招募及人員關懷相關措施，營造正向職場。至於明年漲幅還在研議。

至於衛福部長石崇良拋出保障新進醫護起薪，擬修法要求須達最低工資的倍數。洪子仁認為，如果要求最低工薪的2.5倍，有很大困擾，所有醫院都無法達標，修法有其困難度，更好的做法是，只要讓醫療永續，政府持續提高醫療支出挹注醫院，醫院再挹注醫護，只需三、五年， 良性循環一樣可以達到外界要求保障醫護起薪的目的。

