醫護父母隱匿腸病毒「累計17人感染」 校方急宣布：停課！

高雄市鼓山區某所國小爆發腸病毒群聚感染事件，疫情源頭指向一對醫護背景家長隱匿女兒病情，在醫師已診斷疑似腸病毒的情況下，仍讓女童到校參加期末考試，加上學校實施社團活動及雙語跑班制度，導致各班級發生交叉感染。校方今（19）日發佈公告，指出低年級某班級再新增2例確診，該班已達4例，評估後決議明日休業式停課，21日至23日採線上上課。據衛生局最新統計，該校有14名學童就醫診斷為疑似腸病毒。

其他家長痛批，女童家長身為醫師和護理長，卻沒有防疫觀念，照常送小孩到校考期末考，坐在女童座位九宮格的同學幾乎都被傳染腸病毒。（示意圖／Pixabay）

衛生局疫調結果顯示，該校高年級某班女童疑似於1月5日即出現症狀，7日至診所就醫時，醫師當時已診斷疑似腸病毒。綜合疫調資料，該案為該班首例發病指標個案，同班級學童陸續於10日起發病。其他家長痛批，女童家長身為醫師和護理長，卻沒有防疫觀念，照常送小孩到校考期末考，坐在女童座位九宮格的同學幾乎都被傳染腸病毒。

校方19日發佈公告指出，低年級某班級上週出現2例腸病毒個案，週日新增1例，當日再新增1例，截至當日累計已達4例。為避免班級內發生群聚感染、疫情持續擴散，學校經評估後決議該班級於1月20日休業式當天停課，21日至23日春節連假補課期間採取線上上課的學習措施，鼓勵學生在家進行自主學習。

校方表示，若學生無出現腸病毒相關症狀，亦無其他呼吸道不適、發燒或嘔吐等情形，或家長因照顧安排或其他因素無法讓孩子在家學習者，學生仍可到校，由學校協助安排學習與照顧。目前校內已有多例腸病毒通報，各班已於當日完成班級內清潔與消毒作業，並將持續進行每週全校清消，各班級的紫外線消毒燈亦固定啟動2小時，以加強防疫作為。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險。（圖／報系資料照）

校方強調，期盼能儘快度過這段疫情高峰期，感謝家長確實落實「生病不上課」的原則，並於孩子出現相關症狀時即時通報導師，共同協助學校防疫工作。據衛生局最新統計，該校目前共有4個班級共14名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養。衛生局將持續監控並督導校方落實環境清消、有生病學童不到校上課，確保校內師生健康。另有3名學童家屬也被波及染疫，合計至少17人確診疑似腸病毒。

依據高雄市政府「腸病毒通報及停課規定」公告事項二，國小一、二年級含兒童課後照顧服務班與中心以及短期補習班，如7日內同一班級或無法區分班級之同一單位，有5名含以上學童有疑似感染手足口病、疱疹性咽峽炎，或疑似腸病毒感染者，應於48小時內通報轄區衛生所，並落實生病學童不上課。

