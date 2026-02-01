醫護走出診間 心繫孤老安康

把握農曆春節前的週末假日除舊布新，花蓮慈濟醫院醫護結合志工30多人，前進吉安鄉，為年邁的關懷個案整理家園，透過陪伴、傾聽，送上春節物資，讓關懷與祝福持續不間斷。

「特別來看你。」

走進巷弄的關懷個案家戶，從門口到客廳，堆滿了雜物。

「阿姨有什麼需要幫忙的嗎，幫忙就是那個我沒辦法，自理自己的家裡。」

阿媽日前跌倒受傷，先生中風行動不便，子女長年在外，花蓮慈院醫療團隊和志工30多人，趁歲末年終之際，送上關懷。

花蓮慈濟醫院神經外科部主任 蔡昇宗：「今年有帶我們自己科裡，神經外科年輕的醫師來，做這樣子關懷戶 幫他關心，還有看看他們的用藥，然後甚至家裡的打掃，主要還是讓他們自己，從做中去體會見苦知福。」

「歲歲平安，阿媽說歲歲平安，妳有比較好了嗎，有比較好了。」

花蓮慈濟醫院院長 林欣榮：「上人說 苦難的人走不出來，病苦人走不出來，我們就走進他的家，我們今天一共有30幾位的，行政醫護同仁，大家一起來，最重要 我們有第四代的小朋友，大概差不多10個左右，他們也都一起來，來學到這種慈悲利他的精神。」

「過年的新衣。」

花蓮慈濟醫院志工室主任 顏靜曦：「病人的情緒，隨時起伏不定，我們慈濟人，要做 一定要做到底，一定要再繼續跟他安撫，繼續要溝通，有一天，我們也是會幫他清乾淨的。」

「謝謝你們啦，謝謝你們那麼會關心人。」

關懷不中斷，期盼在寒冬中，持續帶來溫暖力量。

「新年快樂。」

