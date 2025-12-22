醫護鐵人「鬼門關前搶人」賽道即刻救援挽回馬拉松跑者生命

【警政時報 張家燁／台北報導】甫落幕的台北馬拉松傳出振奮人心的賽道救援案例，一名全馬參賽跑者於賽道約14公里處突然倒地，當場呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，所幸參賽中的 醫護鐵人 成員即時發現並投入急救，在高品質CPR與大會AED救護體系無縫接軌下，成功將跑者從鬼門關前拉回，目前患者生命徵象穩定，已送醫觀察治療。

台北馬拉松賽道14公里處突發跑者倒地呈現OHCA狀態，醫護鐵人成員即刻停下賽事投入救援，現場執行高品質CPR並與大會AED救護體系無縫接軌，成功爭取黃金救援時間。（圖/記者張家燁翻攝）

事故發生當下，醫護鐵人成員「流星雨」（暱稱）與江科璋途經現場，立即進行專業評估並啟動心肺復甦術，儘管現場有熱心民眾主動提出換手協助，但流星雨判斷其按壓深度與回彈不足，恐影響有效灌流，基於「無效壓胸等於沒壓」的急救原則，毅然決定由自己持續執行高品質CPR，直至大會賽事安全單位的AED抵達，爭取寶貴黃金救援時間。

醫護鐵人團隊於台北馬拉松賽前集結合影，一群具備到院前急救專業背景的運動愛好者，秉持「邊跑邊守護」精神，在賽道上隨時準備投入救援，守護跑者安全完賽。（圖/記者張家燁翻攝）

同時，醫護鐵人成員江科璋與隨後趕抵的冠呈迅速聯繫大會啟動後送機制，並在現場築起人牆進行戒護，隔絕圍觀干擾，為施救者創造安全無阻的急救空間，在醫護鐵人與大會救護團隊高度默契配合下，順利完成關鍵救援流程，展現賽道醫療整合的即戰力。

醫護鐵人團隊於台北馬拉松賽後合影，圖中為醫護鐵人共同創辦人暨胸腔內科醫師 洪緯欣，團隊秉持「邊跑邊守護」精神，共同守護賽道安全。（圖/記者張家燁翻攝）

此次成功搶救的另一關鍵，在於對「瀕死式呼吸（Agonal Breathing）」的正確辨識，醫護鐵人共同創辦人暨胸腔內科醫師 洪緯欣 指出，患者在心跳停止後仍可能出現類似呼吸的腦幹反射，若誤判為正常呼吸而中斷CPR，將錯失救命時機，此次成員因賽前複習相關教育內容，未受假象誤導，持續高品質按壓，成功守住生命防線，醫護鐵人也呼籲跑者留意潛藏心血管風險、正視身體警訊，並肯定台北馬拉松主辦單位完善的賽道安全規劃，攜手守護每一位跑者的生命安全。

