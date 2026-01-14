醫護8小時手術都沒休息！釣出外科醫「神解答」 網淚：感謝續命

記者施春美／台北報導

外科醫護團隊相當辛苦，經常長時間的無法休息、進食、如廁。（示意圖／PIXABAY）

醫護人員相當辛苦，有網友表示，其小孩動了一場長達7、8個小時的手術，期間醫護都未休息吃飯，「體力太驚人了！」貼文有129萬次瀏覽，808則留言，許多外科醫師表示，「手術時會進入一種超然狀態，通常一下刀都覺得膀胱快爆炸、肚子極餓」、「連開6～8小時的刀、不吃不喝不上廁所，我完全沒問題。只是一下刀就真的魂飛魄散。」讓眾多網友直呼，感謝醫護人員燃燒自己，續別人命。

一名網友在Threads表示，因她快2歲的小孩是先天性心臟病患者，最近接受大型的手術治療，讓她憂心不已，但她也發現，「手術長達7、8個小時，開刀房內的醫護人員與執刀醫生，真的都不休息吃飯嗎？體力也太驚人了！」她並表示，主刀醫師向她們解釋完手術結果之後，還要再去接下一台開刀。

該則貼文引發熱烈討論。許多外科醫師分享自身感受與經驗。有外科醫師表示，「手術的時候會進入一個超然狀態，精神時光屋……手術結束後才會發現已經過了很久！通常一下刀都覺得膀胱要爆炸，肚子一直叫。」也有醫師表示，「開刀6～8 小時、不吃不喝不上廁所，對我來說沒問題。只是一下班就真的魂飛魄散，小孩叫我要喊好幾聲，才會慢半拍回神來。」

另有醫師表示，每個外科醫師不一樣，他自己7～8小時內手術的會一次到位，9～10小時以上的才會穿插喝水上廁所。另有醫師表示，食道癌切除手術會分2段，一般都會開到下午或傍晚，「手術碰到不好做的，時間會超出很多。這種情況，腎上腺素會幫你衝過去，但在結束的時候會加倍跟你收取利息。」

不少網友感謝醫護人員的付出，紛紛表示，「真的要感恩醫護燃燒自己，續別人的命啊！」、「歲月靜好，是因為有人替我們負重前行。請大家好好珍惜醫護人員，在不友善的環境中，透支自己，堅持到底。」

