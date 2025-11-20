醫起宅在家 急症照護走入病患家中
急重症患者出院後，有3-6個月的黃金恢復期，但往往回家後，醫療資院銜接不上，病況急轉直下，於是健保署2024年7月試辦在宅急症照護，針對癌末，腦中風，骨折，心臟衰竭或75歲以上衰弱的高齡長輩，能在病況穩定後，為期至少3周的居家醫療。簡單來說，就是把加護病房移到家中的概念，醫療團隊到家看診。31歲的郭亭亞，台大家醫科醫師，一年前回到家鄉員林，接下急症在宅服務，一台小休旅車，就是他的移動醫院，上面擺滿醫療用品，每天自己開車往返病患家。醫療團隊包含許多科別的醫師，給病患最適當的治療，即使是癌末的病患，也能在最後的階段，有比較舒服的生活，這也是醫療團隊堅持的動力。
醫師 郭亭亞：「我們等一下要去徐大哥家，最近傷口可能看起來，釘子 你看一下掉了沒，可能傷口的狀況看一下，有沒有需要一些優碘啊消毒啊，然後藥膏要帶著，可能一些特殊的敷料，準備一下這樣子。」
她是醫師郭亭亞，這趟需要的醫療用品放上車後，帶著護理師，開車前往病患家。
醫師 郭亭亞：「其實我們最多，一天大概看到8個個案，就是一天通常都是排得滿滿的 。」
健保署2024年7月試辦在宅急症照護，病患穩定後回到家中，接受密集復健和適當的醫療照護，提升在家的生活品質。當時還在台大醫院家醫科的郭亭亞，決定回到家鄉員林，接下任務。
醫師 郭亭亞：「我自己就是很喜歡當那種小鎮醫師，可以跟大家都很熟，然後了解這個鄉村，然後了解這個地方的民眾，比較像是朋友然後一起陪伴他，從認識他的那一刻開始，就慢慢陪他走過他的生命。」
醫師 郭亭亞：「一開始是發燒，然後進場的時候，其實就有一些在宅急症照護，就是每天要來打抗生素，然後有一些傷口的護理，這顆 這顆在出血了，有藥膏 。」
獨居臥床的徐先生，嚴重神經纖維瘤，往返醫院對他來說，實在太難，長照服務也無法全面。
居家督導員 劉宛婷：「員自宅這邊的急症照護的團隊，加入協助，我們就是可以一個共同照護的模式，達成雙贏的效果。」
在宅醫療，簡單來說，就等於把加護病房搬到病患家裡，醫護團隊可以在病患家進行醫療行為，包括施打抗生素，甚至是手術。其中癌末居家安寧，是團隊最大的挑戰。
醫師 郭亭亞：「好 我稍微聽(診)一下，(體溫)正常喔 好 OK，今天 等一下 復健師(會教你)，稍微幾個動作這樣子。」
直腸癌末期的宋女士，選擇居家安寧，過程好孤獨。
居家安寧病患 宋女士：「第一次小郭醫師進來，我看到他 還沒跟他講話，我就淚流滿面，就像一個救世主進來了。」
物理治療師 蔡鐘誼：「好 來 開始 讓你算 1 2 3，透過一些復能的訓練，來給他達到功能性的進步，譬如說教他怎麼去翻身比較好，怎麼樣起來比較不痛。」
居家安寧病患 宋女士：「10 11 15，我剛剛聽到什麼 。」
護理師 滕婉淇：「跟病人他們比較像朋友，真的很像自己家裡的長輩一樣，在照顧 每天來關心他。」
照護傷口團隊裡有復健師，藥師，中醫師等等，針對病患需求及時處理。
居家安寧病患 宋女士：「我現在止痛的藥也減少了，這個(止痛貼片)也開始有減少， 我之前有時候連吃飯都不想吃，我現在食欲很好，還有增加體重兩公斤。」
醫師 郭亭亞：「有時候在安寧病人的身上，也不求要進步到非常怎麼樣，但是生活中一點點的改變，一點點的小進步，就會帶給他們很多不同的光。」
