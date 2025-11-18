醫起宅在家 急症照護走入病患家中
急重症患者出院後，有3-6個月的黃金恢復期，但往往回家後，醫療資院銜接不上，病況急轉直下，於是健保署2024年7月試辦在宅急症照護，針對癌末，腦中風，骨折，心臟衰竭或75歲以上衰弱的高齡長輩，能在病況穩定後，為期至少3周的居家醫療。簡單來說，就是把加護病房移到家中的概念，醫療團隊到家看診。31歲的郭亭亞，台大家醫科醫師，一年前回到家鄉員林，接下急症在宅服務，一台小休旅車，就是他的移動醫院，上面擺滿醫療用品，每天自己開車往返病患家。醫療團隊包含許多科別的醫師，給病患最適當的治療，即使是癌末的病患，也能在最後的階段，有比較舒服的生活，這也是醫療團隊堅持的動力。
醫師 郭亭亞：「我們等一下要去徐大哥家，最近傷口可能看起來，釘子 你看一下掉了沒，可能傷口的狀況看一下，有沒有需要一些優碘啊消毒啊，然後藥膏要帶著，可能一些特殊的敷料，準備一下這樣子。」
她是醫師 郭亭亞，這趟需要的醫療用品放上車後，帶著護理師，開車前往病患家。開車 醫師 郭亭亞：「其實我們最多，一天大概看到8個個案，就是一天通常都是排得滿滿的 。」
健保署2024年7月試辦在宅急症照護，病患穩定後回到家中，接受密集復健和適當的醫療照護，提升在家的生活品質。當時還在台大醫院家醫科的郭亭亞，決定回到家鄉員林，接下任務。 醫師 郭亭亞：「我自己就是很喜歡當那種小鎮醫師，可以跟大家都很熟，然後了解這個鄉村，然後了解這個地方的民眾，比較像是朋友然後一起陪伴他，從認識他的那一刻開始，就慢慢陪他走過他的生命。」
進到病患徐大哥家 醫師 郭亭亞：「一開始是發燒，然後進場的時候，其實就有一些在宅急症照護，就是每天要來打抗生素，然後有一些傷口的護理，這顆 這顆在出血了，有藥膏 。」
獨居臥床的徐先生，嚴重神經纖維瘤，往返醫院對他來說，實在太難，長照服務也無法全面。 居家督導員 劉宛婷：「員自宅這邊的急症照護的團隊，加入協助，我們就是可以一個共同照護的模式，達成雙贏的效果。」
在宅醫療，簡單來說，就等於把加護病房搬到病患家裡，醫護團隊可以在病患家進行醫療行為，包括施打抗生素，甚至是手術。其中癌末居家安寧，是團隊最大的挑戰。 醫師 郭亭亞：「好 我稍微聽(診)一下，(體溫)正常喔 好 OK，今天 等一下 復健師(會教你)，稍微幾個動作這樣子。」
直腸癌末期的宋女士，選擇居家安寧，過程好孤獨。 居家安寧病患 宋女士：「第一次小郭醫師進來，我看到他 還沒跟他講話，我就淚流滿面，就像一個救世主進來了。」
物理治療師 蔡鐘誼：「好 來 開始 讓你算 1 2 3，透過一些復能的訓練，來給他達到功能性的進步，譬如說教他怎麼去翻身比較好，怎麼樣起來比較不痛。」
居家安寧病患 宋女士：「10 11 15，我剛剛聽到什麼 。」
護理師 滕婉淇：「跟病人他們比較像朋友，真的很像自己家裡的長輩一樣，在照顧 每天來關心他。」
照護傷口團隊裡有復健師，藥師，中醫師等等，針對病患需求及時處理。 居家安寧病患 宋女士：「我現在止痛的藥也減少了，這個(止痛貼片)也開始有減少， 我之前有時候連吃飯都不想吃，我現在食欲很好，還有增加體重兩公斤。」
醫師 郭亭亞：「有時候在安寧病人的身上，也不求要進步到非常怎麼樣，但是生活中一點點的改變，一點點的小進步，就會帶給他們很多不同的光。」
更多 大愛新聞 報導：
企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復
其他人也在看
石崇良：「補充保費不設上限」沒有既定時程 進行各種可能討論
健保財務吃緊，衛福部長石崇良說，目前保費收取規範調整，仍在進行各種可能的討論，衛福部、外交部、健保署今日舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，希望聽聽來自各國專家的意見，至於先前外界提出「補充保費不設上限」等作法，也會納入考慮，並與相關機關協調，但並沒有預定的時程表。自由時報 ・ 1 天前
補充保費不設上限？ 石崇良：方案持續討論
（中央社記者陳婕翎台北17日電）健保財務問題迫在眉睫。衛福部長石崇良今天表示，相關單位正持續討論各種可能方案，包括取消補充保費上限等措施，最關鍵的仍是跨部會溝通，改革無明確時程表，會持續推動。中央社 ・ 1 天前
台灣健保、長照制度 更周全、完善、永續之解方
台灣自1995年實施全民健康保險以來，迄今30年間，全民健保制度照護全民健康及引領醫療產業發展，可以說是厥功至偉，享譽國際。然而，不可否認的是健保制度如今面臨了健保費收支失衡、醫療費用高漲、醫療人力不足及過勞、少子化、超高齡社會來臨⋯⋯等問題的挑戰。台灣的長照福利在政府的規劃下，亦於2025年推動長照3.0計畫。然而亦面臨迄今尚無政府主導的長照保險制度，造成目前的商業保險的長照險，有：保費較高、給付不足、部分高齡者無法負擔住宿型安養機構之費用、退休金不足⋯⋯等問題。桃園市政顧問、醫院管理專家劉興寬認為，綜觀世界各國實施健康保險和長照保險的經驗及優缺點，健保和長照是一體兩面的問題，可以同時解決。尤其在這刻不容緩已經需要政府立即作出正確決策的關鍵時刻，應該經由政府出面，整合民眾、醫院、長照機構、企業（僱主）共同合作，如此，才能夠真正徹底解決問題，讓健保和長照更加周全完善並且能夠永續成功發展。首先在政府方面應該下定決心，編列預算，整合各界，實施下列項目：1. 參酌歐美日本醫療和長照保險的優缺點，妥善規劃由政府主導的「癌症及重大傷病保險暨長照保險」。在擴大保戶母體的數目，以降低保險成本，同時讓台灣好新聞 ・ 1 天前
川普政府力推…短期私人健保取代歐記健保？保費便宜卻暗藏陷阱
俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act, ACA)補貼將於今年到期，數百萬民眾面臨保險費...世界日報World Journal ・ 1 天前
台灣全球健康論壇13國與會 石崇良：健保改革參考他國經驗
衛福部與外交部共同主辦的「2025台灣全球健康福祉論壇」，共邀請13國、25位衛生部長等官員參與。衛福部長石崇良今（17）日上午出席活動時強調，健保改革迫在眉睫，會參考其他國家經驗，不排除任何可能性，目前沒有時程表。公視新聞網 ・ 1 天前
健保財務尋解方 健保署辦全球論壇廣聽國際專家意見
台灣健保改革迫在眉睫，健保署今天(17日)舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，共有10國、40名國際專家與會。衛福部長石崇良今天(17日)表示，衛福部將廣聽各國專家的意見，且持續推動健保改革，對於補充保費扣繳不設上限等建議都會納入考慮，重點是要與相關主管機關溝通、協調。 衛福部、外交部與健保署17日、18日共同舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，今年論壇以「台灣健保30 共創永續未來」為主題，探討全民健保制度如何實踐健康平權與面對高齡化社會到來應具備的創新思維，例如運用智慧醫療、建立全人整合性照護制度等。論壇吸引友邦等13國，共24名衛生部長、次長及醫療社福高階衛生官員參與，首日大會並邀請哈佛大學公共衛生學院榮譽教授蕭慶倫等多位國際重量級學者，共有來自美國、英國、日本、韓國等10國的40名國際專家與會。 衛福部長石崇良表示，我國健保財務問題迫在眉睫，衛福部也持續進行各種可能性的討論，此次連續2天的大會將談到健保財務永續議題，包括當年規劃健保制度推手之一的蕭慶倫等各國專家齊聚一堂，台灣將可聽取各國專家的意見。他說：『(原音)包含當時候我們健保的這個開始的設計者之一、哈佛大學的蕭慶倫教中央廣播電台 ・ 1 天前
歐記健保年底到期 共和黨拚下月提替代方案 民主黨主張延長補貼
俗稱歐記健保(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補貼今年底即將到期，民...世界日報World Journal ・ 1 天前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 10 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 8 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 3 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前