醫起守護兒童發展 嘉基慢慢猴巡迴說書活動
(記者廖建智嘉義報導)
嘉義基督教醫院早期療育管理中心近年以「融合教育、尊重差異、看見孩子的發展優勢」為核心精神，打造【慢慢猴】系列繪本《擁抱慢慢猴》、《慢慢猴的生日大冒險》，以及呈現鄒族部落文化特色的親職繪本《小鄒記神話》。透過溫暖、易懂又充滿力量的故事，陪伴家長更認識孩子獨特的發展步伐，也讓更多社群看見早療家庭的真實需求。
自111年起，嘉基早療中心的慢慢猴踏上繪本全國巡迴旅程，今年「兒童界小巨星」再度從嘉義走向台中、台南各大書展與書城，以可愛的形象與療癒的故事與孩子同樂。
活動開場時，由專業說書人以溫柔的語調、細膩的情感，緩緩帶領孩子走進慢慢猴的世界。當說書人講到慢慢猴在成長旅程中總是「慢半拍」的橋段，全場孩子靜靜聆聽，家長也露出會心且心疼的微笑；故事中的細節彷彿映照著許多家庭的真實生活，現場氣氛跟隨故事起伏，時而溫暖、時而感動。說書人一句「每個孩子都有自己的節奏」引起多位家長點頭，甚至有母親眼眶微紅，低聲對孩子說：「你也很棒，慢慢來就好。」
家長的真實回饋，是嘉基持續推動巡迴最重要的力量。一位母親分享，她本身也是早療家庭，長期面臨育兒壓力與外界誤解，得知活動訊息後即使從外縣市趕來也不願錯過。「雖然有點遠交通有些不便，但我真的想來。想在這裡被理解、被看見。」她說完後，現場不少家長露出同感的眼神，氣氛彼此牽引，溫度像是被悄悄擴大。
本次巡迴活動除慢慢猴系列外，也介紹嘉基結合鄒族文化的親職共讀繪本《小鄒記神話》。故事融入部落日常與親子互動情境，讓家長在閱讀中看見另外一種文化背景下的愛與陪伴，也進一步理解：不論孩子的速度快或慢、背景是否相同，每個家庭的關愛都值得被看見。
早療管理中心主任穆春香表示，創作兒童繪本的初衷，是希望用人人都聽得懂的故事，讓社會更願意靠近早療議題。當融合教育與健康發展的理念透過繪本在家庭中自然發生，孩子能獲得更多理解與支持，家長也能感受到自己並不孤單。
