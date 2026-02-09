醫起看／上廁所一用力就猝死？醫示警：天冷4點要注意

天冷上廁所要注意。（示意圖／photoAC）





為何天氣一冷，有人只是上個廁所就猝死？醫師黃軒在臉書解釋，天冷不是「直接殺人」的凶手，更像是把你的身體推到臨界點的那隻手，如果本來就有「看不見的風險」如冠心病、心律不整，廁所就可能從日常變成小型壓力測試，少數人會直接「過不了關」，而導致悲劇發生的關鍵要素一共有4個。

根據陸媒《紅星新聞》報導，這起憾事發生於1月31日，來自河南南陽一名年僅30歲的人夫，當天清晨起床去上完廁所後突然倒地，從家中監視器拍到的畫面，人夫出現異常後迅速失去意識倒地，時間不到1分鐘；隨後人夫的妻子發現後，立即叫救護車將其送醫，但仍回天乏術，到院被宣告因心肌梗塞死亡。對此，有醫師提醒清晨時段本就是心血管疾病的高風險期，醫師黃軒臉書專業也曾解釋過相關問題。

天冷如廁猝死4關鍵

1. 用力憋氣、解便

便祕或用力時人常會閉氣用力，這會讓胸腔壓力上升、靜脈回流變差，接著血壓與心臟供血變動很劇烈，對心臟儲備差、冠狀動脈狹窄、或有心律不整傾向的人可能觸發心肌缺血或心肌梗塞、心律不整、心衰惡化，甚至在脆弱族群引發猝死風險。

2. 迷走神經太強

上廁所（排便/排尿）屬於「情境性昏厥」的典型場景之一，強烈迷走神經刺激會造成心搏過慢或血壓驟降，人可能在馬桶上直接昏倒，若同時合併心臟疾病，少數會惡化成更嚴重的心律事件。

3. 上廁所觸發血管問題

用力造成的瞬間血壓上升，可能是某些「破裂型事件」的最後一根稻草，例如蜘蛛膜下腔出血、主動脈剝離、肺栓塞。

4. 其他行為

站起來、蹲下的姿勢改變導致血壓調節壓力、加上夜間飲酒，發燒服用藥物等，若與上述多個要素同時發生，可能會有風險。此外，在如廁時若出現雷擊般頭痛、嘔吐、意識改變、 胸痛背痛撕裂感、冒冷汗、喘、胸悶、心悸、咳血、反覆頭暈、眼前發黑、差點昏倒等，要高度懷疑是「危險訊號」。

天冷時如廁注意事項

如果符合下面任一項：冠心病、心衰、嚴重高血壓控制差、已知主動脈瘤或主動脈病史、近期感染合併胸痛或喘，建議冬天找醫生做一次系統性評估，至少包含心電圖、血壓趨勢、用藥檢視，需要時可做心臟超音波、Holter、傾斜床測試等，確定身體健康是保障的。

廣告 廣告

夜間從躺姿突然站起來，身體的血壓補償可能跟不上，先坐床邊30秒再慢慢站起，為了避免「硬用力」日常飲食也要注意，有頭暈就先停，不要繼續用力，改成深呼吸、放鬆。

更多東森新聞報導

高中生發燒拖5天「鼻竇炎侵入大腦」 搶救1個月病逝

醫起看／2歲童吃花生送急診！吸進氣管找不到 肺塌陷插管搶命

醫起看／抽菸開窗有用？醫師揭二手菸真相：需達7級疾風

