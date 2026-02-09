醫起看／上廁所一用力就猝死？醫示警：天冷4點要注意
為何天氣一冷，有人只是上個廁所就猝死？醫師黃軒在臉書解釋，天冷不是「直接殺人」的凶手，更像是把你的身體推到臨界點的那隻手，如果本來就有「看不見的風險」如冠心病、心律不整，廁所就可能從日常變成小型壓力測試，少數人會直接「過不了關」，而導致悲劇發生的關鍵要素一共有4個。
根據陸媒《紅星新聞》報導，這起憾事發生於1月31日，來自河南南陽一名年僅30歲的人夫，當天清晨起床去上完廁所後突然倒地，從家中監視器拍到的畫面，人夫出現異常後迅速失去意識倒地，時間不到1分鐘；隨後人夫的妻子發現後，立即叫救護車將其送醫，但仍回天乏術，到院被宣告因心肌梗塞死亡。對此，有醫師提醒清晨時段本就是心血管疾病的高風險期，醫師黃軒臉書專業也曾解釋過相關問題。
天冷如廁猝死4關鍵
1. 用力憋氣、解便
便祕或用力時人常會閉氣用力，這會讓胸腔壓力上升、靜脈回流變差，接著血壓與心臟供血變動很劇烈，對心臟儲備差、冠狀動脈狹窄、或有心律不整傾向的人可能觸發心肌缺血或心肌梗塞、心律不整、心衰惡化，甚至在脆弱族群引發猝死風險。
2. 迷走神經太強
上廁所（排便/排尿）屬於「情境性昏厥」的典型場景之一，強烈迷走神經刺激會造成心搏過慢或血壓驟降，人可能在馬桶上直接昏倒，若同時合併心臟疾病，少數會惡化成更嚴重的心律事件。
3. 上廁所觸發血管問題
用力造成的瞬間血壓上升，可能是某些「破裂型事件」的最後一根稻草，例如蜘蛛膜下腔出血、主動脈剝離、肺栓塞。
4. 其他行為
站起來、蹲下的姿勢改變導致血壓調節壓力、加上夜間飲酒，發燒服用藥物等，若與上述多個要素同時發生，可能會有風險。此外，在如廁時若出現雷擊般頭痛、嘔吐、意識改變、 胸痛背痛撕裂感、冒冷汗、喘、胸悶、心悸、咳血、反覆頭暈、眼前發黑、差點昏倒等，要高度懷疑是「危險訊號」。
天冷時如廁注意事項
如果符合下面任一項：冠心病、心衰、嚴重高血壓控制差、已知主動脈瘤或主動脈病史、近期感染合併胸痛或喘，建議冬天找醫生做一次系統性評估，至少包含心電圖、血壓趨勢、用藥檢視，需要時可做心臟超音波、Holter、傾斜床測試等，確定身體健康是保障的。
夜間從躺姿突然站起來，身體的血壓補償可能跟不上，先坐床邊30秒再慢慢站起，為了避免「硬用力」日常飲食也要注意，有頭暈就先停，不要繼續用力，改成深呼吸、放鬆。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
脂肪肝救星！醫曝「2蔬菜」神組合 這吃法排毒效果翻倍
脂肪肝、肝指數異常現已成為不少民眾的困擾，功能醫學臨床觀察指出，許多患者在發現脂肪肝或長期感到疲勞時，第一時間往往詢問是否需要服用保肝藥物或補充保健品，但醫師更關注的，其實是日常飲食內容，「大花椰菜、青花椰苗」就被點名是解毒的天然食材。
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
早餐地雷別踩！吃錯脂肪肝、大腸癌恐上身 醫曝最佳吃法
好的早餐可以開啟一整天的活力，不過長期吃錯早餐可能會讓你的健康打折，不僅有高血糖風險還有脂肪肝危機，大腸癌風險也會大增！醫師同時提醒，若是因為減肥而跳過早餐，長期下來也會有健康危機。
半年激瘦10公斤！女子「餐餐過水」不碰油 驚見「1部位停擺」急就醫
減重不等於要拒絕油脂！減重專科醫師邱正宏提到，一名患者為了減肥，選擇不碰油脂類食物，半年後成功減重10幾公斤，未料也為健康帶來負面影響，出現停經狀況。其實油脂是人體必需的營養素之一，只要控制得當，不僅不會造成負擔，還有助於維持健康。
別以為只是老！醫揭「夜尿4大危機」 中風、心臟病風險大增
夜尿頻繁不只影響睡眠品質，還可能增加心血管疾病風險。泌尿科醫師蘇信豪提到，半夜因尿意中斷睡眠而醒來排尿1次以上即為夜尿症，它不一定代表老化，更是健康警訊。夜尿不只讓人睡不飽，還提升中風、心臟病的風險，甚至造成男性荷爾蒙低下，也會增加夜間跌倒的機率，死亡風險比一般人高出約1.5到2倍。
放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫
放屁是人體自然的生理現象，不過氣味的變化，也反映出腸道健康。功能醫學醫師歐瀚文提到，若放屁有「臭雞蛋味」，別以為只是消化差，代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，對此分享「屁味4等級」自測表，如果帶有魚腥或死老鼠味，務必就醫檢查。
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部...
膝蓋痛一直吃藥？萬人研究證實：運動就能止痛
一項大型研究指出，針對膝關節炎疼痛的緩解，運動、膝關節支架與水療三種非藥物療法展現最佳成效，其中運動不僅能減輕疼痛、改善僵硬，更可強化整體身體機能，效果甚至不輸非類固醇抗發炎藥物。
抗老不用狂補！研究揭老化真相 醫：顧好3大關鍵器官
台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到...
陳宗彥傳腦動脈瘤破裂！醫：4成患者1週前曾現「1徵兆」
行政院前發言人陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，傳出疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。醫師提醒，約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週會出現「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。
過年出門不能上廁所好緊張？「膀胱過動症」怎麼緩解一文看懂 讓你春節塞車不焦慮！
膀胱過動症是什麼，你聽過嗎？春節將至，許多人都會開車返鄉與親友團圓，不過望著塞了長長車龍的國道，總是尿急到忍不住。你可能也曾遇過，明明沒喝多少水就想尿尿、尿意一來就急迫難忍的情況，要當心問題可能出在「膀胱過動症」。究竟膀胱過動症原因、症狀有哪些？怎麼自我檢測？治療方式有哪些？可以吃什麼？按摩哪些穴位可以緩解？跟著Yahoo顧健康一起來了解，避免隨時隨地尿急的窘迫情形！
無牙吃飯 8旬婦三餐餅乾泡牛奶
今年80多歲的陳奶奶，牙齒早就掉光，多年來三餐都吃餅乾泡牛奶。因為營養不足，瘦到沒力氣離開床，直到獲得全口假牙補助，多年來終於有了牙齒，咬下第一口菜的瞬間，陳奶奶開心地淚溼眼眶，直說「謝謝醫師」。牙醫師表示，長者缺牙容易發生吸入性肺炎，或營養不良導致肌少症，甚至骨折，若沒有假牙補助政策，可能反而耗費更多醫療與健保資源。
42歲壯男胸悶忍半天才就醫！三條冠狀動脈全塞險喪命
一名42歲男子體格魁梧、體重超過110公斤，雖有20年吸菸史，但自認年輕體力好。日前突然胸口出現壓迫感並冒冷汗，忍了半天才就醫，竟是急性心肌梗塞，三條冠狀動脈嚴重阻塞。
不吃早餐「4大代價曝光」恐全面摧毀健康 亂吃釀大腸癌、脂肪肝
許多上班族習慣以麵包、三明治搭配奶茶解決早餐，卻未察覺長期攝取高糖與加工肉品，可能導致高血糖、脂肪肝，甚至提升大腸癌風險。新悅中醫診所林雅瑩中醫師指出，若為減肥而省略早餐，對身體造成的傷害更為全面。
腹痛「一開刀腸子已爛光」患者驟逝 急診醫喊：上班像在走鋼索！
醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。一位急診醫師表示，最近看診的感覺就像在「走鋼索」，不知甚麼時候會出事！他以近日接獲的一位患者為例，因肚痛冒冷汗到急診就醫，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。急診醫坦言，很怕家屬提告，但很多恐怖的疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓，都無法第一時間發現，但後果經常都要醫師背責任，實在令人膽戰心驚。
喝錯咖啡恐傷身！6大族群地雷一次看「幾乎人人都中」
咖啡成分與比例的差異，會對健康產生截然不同的影響。營養師楊斯涵表示，並非所有人都適合用相同方式飲用咖啡，依據個人身體狀況選擇適合的咖啡種類，才能喝得健康又安心。
8旬老婦腳痛無法走路以為是骨折 經檢查竟是罹患肝樣癌
80歲張姓老婦左側大腿與膝蓋出現疼痛，常常無力，甚至無法走路，只能依靠輪椅，家人以為是骨折，經童綜合醫院骨科X光檢查後確認無骨折，再安排進一步詳細檢查，發現患者左側骨盆骶骨處出現異常大型腫瘤細胞，化驗後確認罹患少見的肝樣癌。醫師表示，肝樣癌（Hepatoid Adenocarcinoma, HAC）
在陌生國家旅行為何容易腹瀉
旅行者在陌生的國度似乎腸胃特別敏感。本地人吃著街邊小吃，游客卻不敢輕易品嘗。人體真地能夠適應身邊飲食環境中的細菌嗎？