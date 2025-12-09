醫起看／不只A流多！B流「肌肉痠痛、高燒、腹瀉嘔吐」案例增

感冒變多，感染B型流感的患者也在增加。（圖／東森新聞）





天冷！最近感冒變多，感染B型流感的患者也在增加，醫師說，B型流感會出現三個症狀，如果出現要緊急就醫，表示常見的病症包括，發高燒、肌肉痠痛跟腸胃不適等症狀，還是建議民眾並免感染或引發重症，可以趕快打疫苗。

咳嗽咳不停，身體好難受，冬天一到流感病毒肆虐，診所外排滿看診民眾，不只A流在日本台灣爆發，現在B型流感案例增加。

耳鼻喉科醫師樊樂遠：「這個藍色的話是A流，還是最大宗，那B流就是一點點，緩緩的就是在一點點（增加），那我們還是會驗到一些。」

A流B流都是流感，症狀相似多以「發高燒、肌肉酸痛、腸胃不適」為主，但身體出現這些症狀，就要提高警覺。

耳鼻喉科醫師樊樂遠：「通常咳嗽帶有比較重的痰液，這個是A流然後他發燒會來的很快，就是升得很快很高，然後全身痠痛非常嚴重全身都在痛，甚至痛到全身起不來這種，B流會稍微緩一點點，他一樣會發燒，但整體的症狀稍為輕一點，所以甚至有人得了B流得了好幾天，他才發現自己怎麼不對勁，然後才來驗才發現是B流這樣子。」

有民眾甚至感冒時，出現前庭神經炎，出現急性眩暈、噁心嘔吐，重心不穩等症狀，所謂前庭神經的發炎，通常由病毒感染引起，導致嚴重的眩暈噁心嘔吐和平衡障礙，不過醫師表示跟流感沒有相關。

已故藝人大S，在日本因罹患流感，併發肺炎離世震驚社會，今年流感潮再來，超過1500人國人施打疫苗。

東森新聞記者范宇翔：「不少人擔心得流感，也會選擇到診所打公費（流感）疫苗，不過醫師表示，今年施打人數暴增，因此也貼上了告示，劑量快沒了打完為止。」

不只A流B流爆發，現在腸胃型病毒也盛行，多種病毒影響之下，戴口罩勤洗手消毒才是上策。

