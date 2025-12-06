醫起看／不是感冒！男童連咳5天「左肺白一片」醫：4症狀快就醫

一名兒童連續發燒竟是感染嚴重肺炎。（示意圖／Pixabay）





看似普通的咳嗽，竟是重病跡象！一名母親因兒子出現連續5天咳嗽伴隨發燒症狀，懷疑孩子病情有異，堅持帶孩子去小兒科檢查，結果驚知兒子感染嚴重肺炎，甚至「左肺都白掉了」。

小兒科醫師王韋力在《醫師好辣》分享這起病例，他在成人科執業的「醫師學長」的幼兒園兒子，有次出現來日咳嗽及發生症狀，學長原想照慣例開藥，但學長太太堅持向小兒科尋求協助，最終請他幫忙看診。

王韋力透露，學長當時還傳訊希望他能安撫太太，然而他才進行聽診，就聽到一側肺部有水聲，另一側甚至幾乎聽不到呼吸音，立刻建議學長太太照X光檢查，結果應驗了他的擔憂：孩子可能有嚴重肺炎，合併積水需要住院治療。

X光片顯示，孩子「左邊的肺部整個都白掉了」，顯示有嚴重的肺部積水，孩子也一度面臨插胸管引流和轉入加護病房風險，所幸透過物理治療和抗生素療程，孩子順利康復。

王韋力也分享孩子感冒時須留意的4病徵

一、咳嗽

若孩子咳嗽伴隨呼吸急促，且胸口起伏大，即便沒發燒也須留意。

二、發燒

感冒容易併發發燒症狀，初期可觀察1到2天，若孩子持續精神不佳就須留意。

三、腹痛

若孩子腹痛持續3到4小時未緩解，甚至痛到無法看電視、玩樂，與出現痛到蜷縮起來行為，務必提高警覺。

四、嘔吐

腦部病變、腦膜炎、腦水腫或腦震盪等高風險疾病，可能會導致嘔吐症狀。且若病毒入侵到心臟，可能引發心肌炎，導致持續嘔吐。家長如觀察到孩子沒進食仍嘔吐，務必盡速就醫。

