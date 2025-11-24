醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上

大眾普遍以為油脂是造成血管堵塞的主因。（示意圖／Pixabay）

減重醫師蕭捷健近日提醒，大眾普遍以為油脂是造成血管堵塞的主因，但實際讓血管受損的關鍵，往往是日常飲食中大量存在的精製澱粉與糖。

他形容血管內壁猶如不沾鍋塗層，本應保持光滑，但精製澱粉使血糖快速波動、引發發炎反應，讓內皮變得粗糙。一旦血管內壁受損，低密度脂蛋白（LDL）便更容易附著累積，成為堵塞的起點。

蕭捷健在臉書指出，許多人認為「低脂」食品較健康，但不少標榜低脂的產品其實含有大量精製澱粉，反而是影響血管健康的主要因素。「真正的兇手，是那個穿著低脂、健康外衣，每天在你家餐桌上對你微笑的精製澱粉」。

他強調，精製澱粉與糖會造成胰島素阻抗，使三酸甘油酯上升並加劇血管發炎，導致內皮變得脆弱。有研究也顯示，以精製澱粉取代飽和脂肪並不會降低心血管疾病風險，顯示問題並非油脂本身，而在於血管是否受到傷害。

針對如何修復血管內皮，蕭捷健建議從日常飲食調整開始。他指出，特級初榨橄欖油、酪梨油具有抗發炎特性，可協助修復內皮，日常烹調可以這類油品取代大豆油。

此外，深海魚油中的 Omega-3 亦能降低血管發炎，有助身體減緩損傷。然而，他提醒特級初榨橄欖油不適合高溫烹調，高溫可能產生反式脂肪，反而增加血管負擔。

蕭捷健也提到，澱粉本身並非全然有害，關鍵在於攝取時機。若在休息狀態大量食用精製澱粉，容易造成血糖劇烈波動，引發身體發炎反應；但若在運動前後適量攝取，則能協助補充能量、促進肌肉修復，使血糖變化較穩定。

他呼籲民眾理解不同營養素的特性，適量食用天然油脂、減少精製澱粉，才能真正維持血管與代謝健康。

