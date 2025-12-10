醫起看／不是胃食道逆流！六旬翁易嗆到 檢查發現肺癌

60多歲男性病患最近常常胃酸逆流、喉嚨有灼熱感，而且吃東西很容易嗆到。（示意圖／翻攝自pexels）





有些人常有胃酸逆流、喉嚨灼熱感等症狀，第一時間多半認為是「胃食道逆流」。然而，一位60多歲的男病患，雖然有多年逆流病史，但這次的非典型症狀，竟成了醫師揪出肺癌第三期的關鍵警訊。胃腸肝膽科醫師錢政弘提醒大眾，當身體發出異常訊號時，千萬別輕忽，務必進行檢查，以免錯失黃金治療期。

錢政弘醫師在臉書粉專分享的這位60多歲男性病患，本身有多年胃食道逆流病史，但在5個月前就診時，除了逆流症狀外，特別提到「最近常常胃酸逆流、喉嚨有灼熱感，而且吃東西很容易嗆到」。

錢政弘當下心生警覺，認為「容易嗆到」這點並不尋常。雖然胃鏡檢查確認病患有食道炎及幽門桿菌感染，但給藥治療2週後，逆流症狀雖改善，但「偶爾還是會嗆到」的狀況卻持續存在。醫師因此建議病患轉往耳鼻喉科進一步檢查，懷疑吞嚥異常另有原因。

又過了2週，病患的症狀惡化，不僅聲音變得沙啞，還感覺脖子緊緊的。他聽從醫師建議轉診耳鼻喉科，醫師檢查發現他左側聲帶麻痺，推測是控制聲帶的「喉返神經」受到壓迫。經過進一步轉診至胸腔科檢查，最終確診為肺癌第三期，且癌細胞已合併頸部淋巴結轉移。

病患在完成化學治療回診時，與錢醫師回顧了當時的病程，才驚覺當初的「容易嗆到、聲音沙啞、頸部緊繃」等症狀，其實都與胃食道逆流無關，而是肺癌轉移的淋巴結壓迫到神經所致。經過治療，病患咽喉的不適已完全消失。

錢政弘醫師藉此案例提醒大眾，雖然胃食道逆流是很常見的疾病，但民眾千萬別忽視身體發出的細微警訊，如果接受治療後「單一症狀」持續未改善，或者出現「吞嚥困難、容易嗆咳、聲音沙啞」等非典型症狀，務必提高警覺，主動要求進行跨科別的詳細檢查，以免錯失疾病的黃金治療期。

