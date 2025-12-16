醫起看／中部人最愛「東泉」辣椒醬！ 「微辣微甜」醫驚：竟0糖分

中部民眾熟悉的東泉辣椒醬，以微辣微甜的口感深受喜愛。（圖／東森新聞）





中部民眾熟悉的東泉辣椒醬，以微辣微甜的口感深受喜愛，無論搭配麵食、飯類或小吃，都是不少老饕心中的「靈魂醬料」。不過，細看成分標示卻發現，東泉辣椒醬的糖分標示為零，引發不少民眾好奇，這股甜味究竟從何而來，是否會對身體造成影響。

實際查看成分表後可發現，東泉辣椒醬的甜味並非來自砂糖，而是添加了甜味劑。對此，醫師與營養師指出，根據相關研究，若在合理範圍內使用非熱量甜味劑取代含糖食品，有助於降低糖分攝取，對體重控制也可能帶來正向效果，甚至可能透過腸道菌相調節，對代謝與腸道健康產生影響。

廣告 廣告

營養師夏子雯表示，甜味劑不會造成血糖快速上升，因此對糖尿病患者或血糖偏高族群而言，在適量前提下仍可食用，但切記不可過量。

盤點全台知名辣椒醬品牌，除了台中東泉辣椒醬外，還包括基隆丸進、雲林大芳花生辣醬、台南鴻達辣椒醬，以及東成辣椒王。其中，丸進、大芳與東成的成分表中皆添加砂糖，而鴻達辣椒醬則與東泉相同，使用甜味劑作為甜味來源。

事實上，添加甜味劑並非少見，市面上部分品牌辣椒醬同樣採用此方式調整口感。不過，營養師也提醒，若長期大量攝取甜味劑，仍可能影響腸道菌叢平衡，進而對消化、代謝與免疫系統造成影響。

專家建議，無論是使用含糖或添加甜味劑的辣椒醬，都應適量食用，才能在享受風味的同時，兼顧健康。東泉辣椒醬甜中帶辣的獨特滋味，也因此成為話題，引發不少民眾重新關注成分與飲食選擇。

更多東森新聞報導

話題炸裂瘋傳！秒殺級地獄組合「皮蛋香菜生乳捲」敢吃才算正港台灣人？網：配東泉辣椒醬神搭

吃粽配啥醬？南部粽「花生粉醬油膏」中部必配「東泉辣椒醬」

辣椒界「三醬鼎立」北馬露、中東泉、南金松你最愛？

