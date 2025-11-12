醫起看／乳癌治療恐讓骨質流失 醫師教三步驟穩住骨本
乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，根據國健署統計，每年新增病例逾萬人。除了腫瘤本身的威脅外，骨骼健康也是乳癌患者常被忽略的隱憂。衛生福利部桃園醫院乳房外科呂宜璠醫師提醒，「骨骼是乳癌最常轉移的部位之一，若忽視骨質保養，恐怕在抗癌過程中就先失去活動力。」她指出，治療期間若能同步照護骨骼，將有助於延緩疾病惡化並維持生活品質。
呂宜璠說明，乳癌患者骨骼受損的原因主要有兩種：一是癌細胞轉移至骨骼，使骨質被破壞；二是治療本身引起的骨質流失。特別是接受「抗荷爾蒙治療」的病友，雖然能有效抑制雌激素、降低復發風險，但副作用往往包括關節痠痛、骨密度下降。「有些患者覺得只要腫瘤控制住就好，卻忽略骨頭會因此變脆，增加骨折或疼痛風險。若骨頭出現問題，不但會影響復健，也可能迫使治療中斷。」
桃園醫院外科化療病房護理師彭彥諮也補充，骨骼照護應從日常習慣著手，並提出「三步驟保骨守則」：
第一步：飲食補鈣。
建議病友均衡飲食，多攝取富含鈣質的食物，如乳製品、小魚乾、豆腐與深綠色蔬菜，同時避免過量咖啡與碳酸飲料，以免影響鈣吸收。
第二步：適度日照。
陽光能幫助體內合成維生素D，促進鈣質吸收。建議每天早晨或傍晚曬太陽15至30分鐘，避免烈日曝曬即可。
第三步：營養補充。
若飲食攝取不足，應依醫師建議補充鈣片或維生素D，尤其對停經後婦女或長期服用荷爾蒙抑制劑者，更有助於預防骨質疏鬆。
此外，彭彥諮提醒，乳癌患者應定期接受骨質密度檢測，作為追蹤依據；必要時與主治醫師討論是否需使用抗骨質流失藥物。她強調，骨骼健康與抗癌治療息息相關，穩定骨質不僅能提升身體支撐力，也能降低跌倒與骨折風險。「抗癌不是只對抗腫瘤，更是全身性的健康管理。」
醫師也呼籲，治療期若出現關節僵硬、腰背疼痛或身高變矮等狀況，應及早就醫，確認是否與骨質疏鬆有關。透過醫療監測、均衡飲食、規律運動與心理調適，患者不僅能提升存活率，更能維持獨立生活的能力，讓抗癌路走得更長遠、更有品質。
