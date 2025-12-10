醫起看／人夫準備結紮 躺手術台驚吐：想跟女友生小孩

泌尿科醫師顧芳瑜在社群平台分享，日前遇到夫妻來諮詢結紮，沒想到實際上手術台時，丈夫卻脫口將真實心聲說出。（示意圖／翻攝自pexels）





泌尿科醫師顧芳瑜在社群平台分享，日前遇到夫妻來諮詢結紮，沒想到實際上手術台時，丈夫卻脫口將真實心聲說出，讓他哭笑不得。

顧芳瑜在threads發文分享，日前診間有一對年約40歲的夫妻來諮詢結紮，而丈夫身分是越南台商，做完手術後馬上就要回去，所以利用了診所的「快速通關」服務。

顧芳瑜說，在諮詢過程中，丈夫態度有些漠然，妻子只有淡淡地說「不要再生了」，不過丈夫看完診實際躺上手術台時，卻皺著眉頭和他說，「醫師對不起，我可不可以只留傷口就好，不要真的結紮」「我越南有女朋友，想跟她生小孩，但我太太還不知道…」

聽完病患一席話，顧芳瑜哭笑不得，「你太太第六感蠻準的嘛…」，也透露故事的結果當然是有結紮，丈夫最後還是乖乖聽妻子的話完成任務。

