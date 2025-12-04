醫起看／以為只是太累！他一驗竟是大腸直腸癌第三期

男子因貧血一直覺得累，結果確診大腸直腸癌第三期。（示意圖／翻攝自pexels）





名醫劉博仁近日在臉書粉專分享一則門診案例，一名自述「一直覺得很累」的男性患者前來求診，檢驗發現血紅素僅11.5 g/dL，屬於輕度貧血，且腫瘤指數CEA高達8 ng/mL。

劉博仁當下直覺有異，立即建議務必安排大腸鏡檢查，但患者以「最近很忙、應該沒事」為由婉拒。經醫師多次催促後才終於接受檢查，結果確診為大腸直腸癌第三期。

劉博仁表示，該名患者初診時臉色蒼白、聲音虛弱，雖然血紅素數值尚未達危急標準，但合併CEA偏高，已屬明顯警訊，因此堅持安排進一步檢查。

最後檢查結果顯示為乙狀結腸腫瘤，需要立即治療。患者隨後接受術前化療、手術及術後輔助治療，目前已恢復健康。劉博仁也轉述，患者在治療後曾感嘆表示「還好你有逼我去做大腸鏡」，令他印象深刻。

劉博仁提醒，貧血絕非小事，往往是身體發出的警訊，常見原因包括缺鐵性貧血、腸胃道潰瘍、痔瘡、息肉與腫瘤引起的慢性出血，以及慢性腎臟病、慢性發炎、維生素B12與葉酸缺乏、骨髓疾病與遺傳性貧血等。

其中，中年男性若出現貧血，更不可單純歸咎為飲食不均衡，可能代表體內某處正有慢性出血情形。

他也整理出貧血常見症狀，包括容易疲倦、呼吸急促、臉色蒼白、嘴唇發白、心跳加快、頭暈、站起來時眼前發黑、睡眠後仍感疲倦、指甲變脆、頭髮容易斷裂，以及注意力與記憶力下降等情況，呼籲民眾切勿輕忽相關徵兆。

