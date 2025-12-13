醫起看／以為腸胃炎！11歲女童突癲癇「眼上吊」醫揭致命警訊

11歲女童起初被診斷為腸胃炎，未料凌晨突發癲癇、眼上吊與抽搐，醫師示警嘔吐恐是顱內高壓警訊。（示意圖／Pixabay）





孩子反覆嘔吐不一定只是腸胃炎。兒科急診醫師吳昌騰分享，一名11歲女童一天內嘔吐超過5次，服用止吐藥仍未緩解，先被診斷為急性腸胃炎並住院打點滴。未料深夜病情突然惡化，接連癲癇發作、全身抽搐，轉院做腦部電腦斷層後，竟發現是「腦瘤合併出血」，嘔吐其實是顱內壓升高的致命警訊。

吳昌騰醫師在粉專《來講兒科急診的543》指出，嘔吐、腹瀉是兒科急診最常見的症狀，多半與腸胃道感染有關，因此容易讓家長與醫療端先朝腸胃炎方向處理。該名女童起初在診所看診拿止吐藥，但症狀持續，下午被送往鄰近醫院住院補液，仍沒有明顯改善。

女童凌晨在睡夢中突然癲癇發作，出現雙眼上吊、四肢僵硬，醫療團隊緊急以靜脈給藥處置。但兩小時後又出現更猛烈的全身性強直陣攣，且狀況難以控制，第一線醫師警覺恐怕不是單純腸胃炎，立即安排轉送醫學中心。

女童抵達醫學中心後，醫療團隊將評估重點從腸胃道轉向顱內問題。但就在準備送入兒科加護病房前，她血氧飽和度突然下降、呼吸變淺，且雙側瞳孔放大、對光反應不佳，顯示腦部可能已嚴重受損。緊急腦部電腦斷層結果顯示，高度懷疑腦瘤（如星狀細胞瘤）合併出血，腫塊造成明顯佔位效應，並出現腦疝與阻塞性水腦的跡象。

吳昌騰提醒，這起病例反映三個重要的警示。其一，兒童表達能力有限時，顱內壓升高造成的噁心、嘔吐、頭痛等症狀，容易被誤認為腸胃炎或偏頭痛；再者，若嘔吐在初步治療後仍持續甚至惡化，應提高警覺並考慮進一步檢查；最後，許多嚴重病情常在深夜、凌晨突然爆發，面對無法控制的癲癇等狀況，更要預設背後可能有不尋常病因。

