醫起看／便秘「只能一直加藥？」醫揭新科技：幾乎無副作用

便秘困擾不少民眾，傳統治療多半從增加膳食纖維、使用軟便劑、滲透性瀉藥一路加強。（示意圖／翻攝自pixabay）





便秘困擾不少民眾，傳統治療多半從增加膳食纖維、使用軟便劑、滲透性瀉藥一路加強，但效果有限，部分患者還可能出現腹脹、腹痛，甚至在便秘與腹瀉之間反覆擺盪。林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢近日在臉書分享，醫療科技正為便秘治療開闢一條不同於藥物的「物理治療」新方法。

林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢近日在臉書分享，醫療科技正為便秘治療開闢一條不同於藥物的「物理治療」新方法。（示意圖／翻攝自pixabay）

李柏賢醫師指出，震動膠囊（Vibrating Capsule）並非藥物，而是一顆可吞服的智慧醫療器材，已通過美國FDA核准，主要針對對藥物治療反應不佳的慢性原發性便秘患者。

根據說明，患者在睡前吞服膠囊後，膠囊進入大腸便會啟動定時微震動，透過物理方式刺激腸道蠕動，協助糞便向前推進。膠囊不會進入血液、不影響荷爾蒙或腸道菌叢，隔天會隨糞便自然排出，「不是靠拉肚子來解決便秘問題」。

研究納入1722名慢性原發性便秘患者，持續使用震動膠囊3至6個月後，出現多項明顯改善。（示意圖／翻攝自pixabay）

李柏賢醫師也引用2025年最新發表的「真實世界研究」結果指出，研究納入1722名慢性原發性便秘患者，持續使用震動膠囊3至6個月後，出現多項明顯改善，每週「自然完整排便」次數平均增加超過1次，糞便型態由偏硬改善至接近正常（BSFS由2.9提升至4.1），解便時不再需要過度用力，上廁所時間幾乎減半，約從30分鐘縮短至15分鐘

而這些改善在使用6個月後仍能維持，顯示具有一定的長期穩定性。相較部分刺激性瀉藥可能產生依賴性或耐藥性，震動膠囊的副作用相對低。研究顯示，腹瀉發生率約為0.64%，幾乎沒有系統性副作用。

李柏賢醫師形容，這項技術是「用物理動力取代化學藥力」，為不想長期加藥的便秘患者提供另一種選擇。不過他也幽默表示，至於價格，目前仍是「腸子很想知道，錢包還在觀望」，期待未來技術更普及，讓更多人受惠。

