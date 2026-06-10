醫起看／傅子純血癌驟逝！兇猛癌症懶人包 別把感冒當日常
台灣影劇圈7日傳出令人心碎的噩耗！深耕本土劇超過20年，在《新兵日記》中飾演「楊海生」走紅的民視一線男星傅子純，驚傳因急性血癌引發突發性症狀，於7日下午送醫搶救數小時後仍宣告不治，享年46歲。由於傅子純日前才剛發文曬出充滿健康元氣的宣傳照，他的驟逝消息一出，不但震撼整個演藝圈，也讓「血癌」這項隱形殺手，再度引發社會大眾高度關注。
從度假返台到驟逝僅數日
這起悲劇最令人震驚之處在於其「毫無預警」。和他交情深厚的演員兵家綺表示，傅子純在峇里島旅遊時，就因牙痛導致食慾不振，幾乎吃不下東西，再加上在當地按摩時，身上也出現多處瘀青，回台後遲遲未消退，但未放在心上，因此沒有就醫。
兵家綺透露，傅子純因牙痛問題5日選擇去診所拔牙，但情況並未好轉，反而於7日不停嘔吐、發燒，到院時意識清楚，但有躁動症狀，需要被約束在病床上，隨後出現呼吸困難、喘不過氣等症狀，被診斷為急性血癌。
但隨著呼吸狀況惡化，傅子純很快就陷入昏迷、失去意識。經過數次急救，最終仍回天乏術。短短不到一天的時間，傅子純病情就從身體不適到離世，讓家屬和親友都難以接受。
急性血癌的可怕：病程急性發作
急性血癌最可怕之處在於其病程進展極其迅猛，馬偕紀念醫院血液腫瘤科資深主治醫師張明志
在衛教指引中特別說明，白血病主要特點是血液中白血球過高
（從 1-2 萬至 30-40 萬不等），且充斥著不成熟的血芽細胞。在急性發作期，病患極易並發致命性的顱內出血、腸胃道出血，或是白血球低下合併嚴重細菌感染引發的敗血症，若不立即住院接受緩解性化學治療，生命往往僅能維持數月之久。
哪些知名人物都曾罹患血癌？
由於白血病（俗稱血癌）過去位居台灣癌症死亡原因第10位，更是小兒癌症的頭號殺手。尤其發病初期症狀常被誤認為一般感冒或單純過勞，也因此容易延誤就醫，其實不只傅子純，許多名人都曾遭受此疾病的突襲。
沈玉琳（近期發燒住院確診）：57歲的綜藝天王沈玉琳日前因連續多日莫名發燒、精神不振就醫，驚爆白血球數值異常確診血癌，目前正積極接受現代醫學治療中。
高凌風（急性骨髓性白血病）：資深歌手「青蛙王子」高凌風於2012年確診急性骨髓性白血病(AML)，歷經多次艱辛化療，仍於2014年病逝，享年63歲。
郭台成（急性髓性白血病）：鴻海集團創辦人郭台銘的胞弟郭台成於2006年確診，儘管斥資數億尋遍全球醫療資源進行骨髓移植，仍於2007年遺憾離世，此事件也促成了日後台大癌醫中心醫院的成立。
白血病到底是什麼？
依據馬偕醫院的衛教指引，白血病的成因複雜，並非單一疾病。血液中充斥著不成熟的「血芽細胞」，會導致正常造血功能停擺。臨床上主要依據細胞特性分為4大類：
疾病分類與簡稱
台灣每年新診斷成人數
臨床症狀與致命特點
AML(急性骨髓性白血病)
約500人
發病極快，常以貧血、發燒及出血傾向表現。如高凌風。
ALL(急性淋巴芽細胞白血病)
約200人
常伴隨頸部淋巴腺或脾臟腫大，兒童患者易出現腿骨或胸骨疼痛。
CML(慢性骨髓性白血病)
約250人
典型具備t(9;22)費城染色體，多在體檢時發現白血球異常，特點為脾臟腫大。
CLL(慢性淋巴球性白血病)
約150人
病程極緩慢，低危險群平均存活可達12至15年，通常採觀察等待或口服藥物治療。
誰是血癌高危險群？
張明志醫師強調，白血病發病原因多重，若具備以下5大危險因子，罹病機率將大幅高於常人：
基因突變與遺傳缺陷：如唐氏症候群患者、或家族中有數位成員罹患白血病。
放射線環境暴露：如過去車諾比核爆意外受害者，或長期暴露於高劑量輻射線汙染環境中。
化學藥物刺激：長期接觸有毒化學物質，或曾接受過甲基類化學藥物治療者。
特殊病毒感染：如感染日本HTLV-I病毒等特殊病毒。
骨髓造血不良症(MDS)轉變：MDS有增多趨勢，約有2至3成病患會在3年內轉變為急性白血病。
隱形殺手防不勝防：千萬別忽視3大身體求救信號
急性血癌初期症狀與「過勞」極度相似，超過一半的病人是因日常不適就醫抽血才意外發現。若身體出現以下3大前兆，請務必盡速至血液腫瘤科就診：
嚴重貧血：全身異常疲倦、面色蒼白、稍微活動就喘不過氣。
不正常出血：沒有碰撞卻出現大片皮膚瘀青紫斑、刷牙時牙齦血流不止、女性月經量暴增或拔牙後無法止血。
莫名發燒與骨痛：不明原因持續發燒（常併發細菌感染）、淋巴結腫大或出現深層骨頭疼痛。
罹患白血病如何治療？
急性白血病來得又猛又兇，須與時間賽跑，現今醫學對於白血病又該如何治療？對此，張明志醫師表示，白血病的治療主要依賴化學治療與幹細胞移植，極少使用外科手術。針對急性白血病的「緩解與強化」，一般標準方式是使用AML的標準治療被稱為「7加3化療」（連續注射Cytarabine七天加上Idarubicin三天）。這1個月的住院過程極其艱辛，病患必須忍受白血球低下帶來的敗血症、肺炎、腸胃出血風險，3個月內死亡率最高可達1成。一旦達成完全緩解，後續則須進行高劑量強化治療或異體骨髓移植（首選HLA配對成功的兄弟姊妹，或尋求慈濟骨髓資料庫配對）。
其中，AML中的特殊亞型「急性前骨髓性白血病(APML)」，過去死亡率極高，如今隨著「全反式維甲酸(ATRA)」與「三氧化二砷(ATO/砒霜)」的導入，10年長期存活率已大幅躍升至8到9成，成為預後最好的一種血癌。
其次，則是「標靶藥物CML」。相較於急性血癌的凶險，CML的治療在西元2000年迎來了史無前例的「標靶藥物革命」。被譽為醫界奇蹟的Glivec基立克(Imatinib)等酥胺基酶抑制劑(Tyrosine Kinase Inhibitor, 簡稱 TKI）問世後，病人只需每日按時服用口服藥，就能將存活率提升至9成以上，徹底改變了慢性白血病必須依賴高風險骨髓移植才能續命的歷史。
三總名醫曝4大警訊
三軍總醫院胃腸肝膽科主治醫師陳宣位特別在臉書粉專發文衛教，指出，一般大眾俗稱的「血癌」，多半是指白血病。簡單來說，就是人體骨髓內負責製造血球的系統發生問題，產生了大量不正常的血球，進而反客為主，嚴重影響到正常血球的功能。其中「急性白血病」最令人擔憂的特點，就在於其病程進展有時十分迅速，往往讓人措手不及，「健康這件事，很多時候不是要大家每天緊張，而是要知道什麼時候該停下來，聽一下身體在說什麼。」
陳宣位進一步說明，急性白血病初期的症狀往往極不典型。患者一開始可能只是覺得異常疲倦、容易喘，或是反覆發燒；有些人的身體則會突然變得容易瘀青、流鼻血或牙齦出血。由於這些症狀與日常的小毛病極為相似，因此很容易被患者誤當成是普通感冒、工作太累或是壓力太大而延誤就醫。
他特別提醒，如果身體出現「和平常不一樣」的狀況，且包含不明原因發燒、異常疲倦、容易瘀青流血、體重明顯下降這4大警訊，即使休息幾天也未見好轉，就真的不要硬撐，強烈建議盡快就醫檢查。
別把致命警訊當作「只是太累」
傅子純的驟逝，是台灣影視界無可彌補的遺憾，更是對全體國人健康意識的沉痛提醒。急性血癌發病又急又猛，若不及時介入，生命往往只剩數月。在快節奏的高壓現代社會中，我們常把身體的疲倦與小病痛歸咎於「只是最近太累了」。請記住，若發現自己或家人出現異常出血、持續發燒或無法緩解的極度疲勞，這絕對不是單純的過勞，而是身體發出的最高級別求救信號。
為了不讓遺憾再次發生，衛福部推動「健康台灣」計畫，公費成人健檢年齡全面下修至30歲。由於血癌（白血病）發病初期難以察覺，且政府公費成人健檢項目並不包含血癌篩檢，抽血只驗「三高與肝腎」（血糖、血脂、肝功能 GOT/GPT、腎功能肌酸酐等）
，民眾應善用公費健檢的基本額度，並「聰明加選」科學化的血液健檢，才是揪出隱形殺手的黃金策略：
一、 防範血癌的第一道防線：自費或門診加驗「血液常規檢查(CBC)」
血癌目前沒有像其他實體腫瘤有單一的公費篩檢項目。最直接且有效的防範方式是「血液常規檢查(CBC)」。透過基礎抽血檢視白血球、紅血球與血小板的數量及型態，能初步篩檢出嚴重貧血、不明感染及白血病等異常警訊。
注意：此項目不包含在公費成人健檢內，若無症狀，通常需自費加選（費用僅約新台幣100~200元）；若有不明發燒、瘀青等症狀，則可至門診由醫師評估安排健保檢查。
二、 2026最新公費成人預防保健（主攻三高與肝腎）
衛福部提供全方位的基礎健康檢查，主要針對慢性病、三高與肝腎功能進行核心抽血評估（包含血糖、血脂、肝腎功能、尿蛋白等）。符合資格者攜帶健保卡即可受檢：
30-39歲
：每5年補助1次。
40-64歲
：每3年補助1次。
65歲以上 / 55歲以上原住民 / 35歲以上小兒麻痺者：每年補助1次。
三、 抽血驗「癌指數」就能查出血癌嗎？
許多人熱衷自費驗「癌指數」（如 CEA、CA-125 等腫瘤標記），但醫學上這些指數主要針對特定實體腫瘤，且偽陽性與偽陰性皆高，無法單獨作為癌症（包含血癌）的確診工具。若血液常規檢查(CBC)發現疑似血癌前兆，仍需由血液腫瘤科醫師進一步安排「骨髓穿刺檢查」才能真正確診。
四、 其他常見實體癌症的公費篩檢補助
除了關注血液健康，衛福部亦擴大補助以下常見癌症的公費篩檢：
大腸癌 / 乳癌 / 肺癌
：針對符合特定年齡（多為45歲以上）及具備家族病史、重度吸菸史之高風險族群，每2年補助1次專項篩檢（如糞便潛血、乳房攝影、低劑量電腦斷層LDCT）。
子宮頸癌 / 口腔癌 / 胃癌
：針對30歲以上女性提供子宮頸抹片；30歲以上有嚼檳榔或吸菸者提供口腔黏膜檢查。
傅子純因血癌病逝，也為社會大眾敲響警鐘，提醒若出現持續疲倦、不明發燒或異常出血等身體警訊，應及早就醫檢查，以免錯過黃金治療時機。
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