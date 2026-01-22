醫起看／全台急凍！喝「熱甜湯」取暖 醫示警：反效果

紅豆湯料多滿滿，一口喝下去幸福感爆棚。（圖／東森新聞）





受到冷氣團影響，全台急凍，清晨最低溫在雲林古坑只有8.3度，為了暖身，有民眾喝甜飲，但怎麼越喝越冷？手腳變得比較冰涼，為了暖暖身子，有民眾跟觀光客一早就來喝甜湯取暖，但醫師提醒這類高糖飲，喝下去感覺好像暖活，但小心反效果，因為過了一陣子，手腳容易變得比較冰涼。

紅白湯圓浮在鍋中熱氣蒸騰，備戰冷颼颼天氣，店員一早就開始備料，準備迎接暖商機，顧客們也陸續上門光顧。民眾：「喝湯圓就滿適合的啊，因為甜湯吃起來很溫暖，冬天的時候就濕濕冷冷的，然後就是喝個熱的東西，暖暖胃還不錯。」

一到冬天，很多人就想透過食物來取暖，紅豆湯料多滿滿，一口喝下去幸福感爆棚，但醫師竟然點名，這類甜湯是假暖食物。高糖熱飲還包括像是奶茶、巧克力或是黑糖水等等，看起來熱呼呼，甜甜的喝下去以為能暖身，但恐怕會造成反效果。

胸腔暨重症專科醫師黃軒：「血糖會快速上升，胰島素會大量分泌，血糖又很快下降下來，結果身體的機制會誤判能量充足了，就會降低產熱機制。」

另外刺激性辣食，像是麻辣鍋、麻辣燙，雖會刺激神經流汗散熱，但身體的熱一下就退，反而會更怕冷，若想真正禦寒，建議多攝取這類食物。胸腔暨重症專科醫師黃軒：「地瓜、燕麥、南瓜這些能夠提供穩定的產熱能量，避免血糖大起伏。」

畢竟強烈大陸冷氣團來襲，北台灣整天濕冷，氣象署針對全台16縣市發布低溫特報，而清晨最低溫在雲林古坑只有8.3度，其次是高雄內門8.6度，新北的石門則是10.5度。」

這波冷空氣將持續影響到週五，周六開始才會逐漸回溫，外出還是得多穿一點。

