醫起看／全台急凍！胸腔醫師點名「3族群」示警：會特別難熬

強烈大陸冷氣團來襲全台急凍，胸腔科醫師蘇一峰點名3族群「會特別的難熬，要注意保暖」。（示意圖／東森新聞）





強烈大陸冷氣團來襲全台急凍，胸腔科醫師蘇一峰點名3族群「會特別的難熬，要注意保暖」。

強烈冷氣團襲台

中央氣象署指出，今（21）日受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，提醒民眾注意保暖，並多關懷周圍低溫敏感族群。

低溫特報

中央氣象署今日11時18分針對15縣市發布低溫特報，其中「新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣」為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，「新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、金門縣」為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率，另連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

15縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

3族群當心

蘇一峰在臉書發文提醒「天冷急凍，心血管疾病、肺部疾病、腦血管疾病，會特別的難熬，天冷急凍血管和氣管收縮，易血管與氣管阻塞，注意保暖、起床不要急，早晚注意血壓，沒事躲在室內多休息，外出多穿衣物保護自己」。

