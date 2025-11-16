醫起看／全台最胖縣市曝光！ 還有3地「變胖了」
台灣肥胖率高，教育部體育署（現為運動部）最新調查出爐，113年身體質量指數（BMI）屬於過重或肥胖的民眾，以雲林縣的43.1%最高、新竹市的34.8最低，雖然全台整體肥胖率比前一年減少了，但仍有3縣市「變胖」。
根據教育部體育署公布之113年運動現況調查結果，各縣市民眾BMI 分類屬於過重或肥胖的比例，位居榜首的是雲林縣的43.1%，接著依序為屏東縣42.5%、基隆市41.9%、高雄市41.3%、花蓮縣41.2%、台東縣41.0%、南投縣40.7%、連江縣40.4%、彰化縣40.3%、嘉義縣40.2%、新北市40.0%、桃園市39.8%、台南市39.7%、台中市及澎湖縣38.4%、金門縣38.2%、苗栗縣37.9%、新竹縣37.7%、台北市37.6%、宜蘭縣36.6%、嘉義市36.5%，最少的則是新竹市34.8%。
數據顯示，全台整體過重或肥胖者占39.6%，與112年的41.3%相比減少了，不過仍有3縣市「變胖」，包含新竹縣從37.2%增長為37.7%、高雄市從40.1%增長至41.3%，以及連江縣從36.2%增長為40.4%。
對於變成「全台最胖城市」，雲林縣衛生局長曾春美分析，因縣內近半數人口務農，高勞動力下，會為了吃飽而攝取大量澱粉、高熱量食物，甚至有「勞動當運動」的觀念，加上外食族高達7成，雙重主因讓雲林成了全台最胖。衛生局也因此推出「健康地圖」及「運動地圖」，盼民眾外食也能吃得健康、養成運動習慣。
根據衛福部標準，18歲以上之民眾BMI分類大於或等於27為肥胖，24至27是過重，18.5至24則為標準體重，低於18.5屬於過輕。而衛生福利部國民健康署（2020）國民營養健康狀況變遷調查中指出，106至109年，台灣19歲以上過重或肥胖的比例為50.7%，其中過重26.8%、肥胖23.9%，比例較本計畫高11.1%。
