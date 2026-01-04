醫起看／全台150萬男注意！性功能初老有警訊 醫示警「微軟期」是關鍵

隨著年齡增長，男性性功能逐漸退化，幾乎成為無可避免的生理現象。（示意圖／翻攝自Pexel）





隨著年齡增長，男性性功能逐漸退化，幾乎成為無可避免的生理現象。泌尿科醫師莊豐賓指出，不少男性在初期並未察覺異樣，直到影響性生活才驚覺問題已存在一段時間。其實性功能退化往往會提前釋出警訊，若能及早留意並介入，是最有機會改善的階段。

莊豐賓在YouTube頻道分享臨床觀察指出，男性只要活得夠久，幾乎都會遇到攝護腺肥大與性功能衰退這兩道關卡。在性功能開始退化時，身體通常會出現一些細微變化，例如夜間或清晨自然勃起的頻率逐年下降，從原本幾乎天天出現，到後來變得偶爾甚至完全消失，這往往是最早被忽略的徵象之一。

廣告 廣告

除了勃起反應變少，勃起硬度的改變也是重要觀察指標。莊豐賓說明，泌尿科臨床上常以食物作為比喻，協助患者自我評估硬度狀態，從最軟到最硬依序可類比為蒟蒻、剝皮香蕉、帶皮香蕉與小黃瓜。若最大勃起硬度僅停留在「帶皮香蕉」的程度，代表已進入俗稱的「微軟」狀態，顯示陰莖功能正逐步老化。

另一個常見卻容易被忽視的警訊，是勃起後難以維持硬度。莊豐賓指出，不少男性會發現自己從過去能維持數分鐘甚至更久，變成稍微分心、姿勢一變就軟掉，這其實是性功能退化相當關鍵的指標，顯示身體調控機制已不若以往穩定。

根據統計資料顯示，約有四成的40歲男性已出現不同程度的勃起功能問題，到了70歲比例更攀升至七成。若以勃起硬度來看，全台40歲至70歲男性中，約有23%、約150萬人處於「微軟」狀態；另有約2%至3%、約20萬人，勃起硬度落在蒟蒻或剝皮香蕉等級，已達臨床所稱的勃起功能障礙。

莊豐賓解釋，當勃起狀態停留在「微軟」階段時，其實正是治療與修復的黃金時機。男性勃起功能涉及神經傳導、荷爾蒙分泌，以及陰莖海綿體動脈血流、彈性與靜脈回流等多重精細機制，一旦出現硬度下降，代表這些系統已開始失衡。若錯過這個階段，日後要恢復理想狀態，難度將大幅提高。

莊豐賓也提到，許多男性在得知自己出現性功能問題時，往往感到焦慮或否認，甚至因傳統「男子氣概」觀念而選擇忽視。然而，性功能退化是自然老化的一部分，逃避並無助於改善，反而可能延誤治療時機，影響未來的性生活品質與自信。在日常保養方面，莊豐賓建議男性應養成良好生活習慣，避免抽菸與過量飲酒，減少接觸可能干擾荷爾蒙的因素，如塑化劑與肥胖，同時留意藥物對性功能的影響。

莊豐賓也指出，適度且規律的性生活有助於維持陰莖海綿體健康，延緩退化速度，頻率可依年齡與體力彈性調整，並尊重伴侶的身心狀態。莊豐賓最後提醒，當察覺夜間勃起減少、硬度下降或難以維持時，應主動諮詢專業醫師，進行評估與適當介入。他強調，性功能並非一夕之間消失，而是逐步衰退，「微軟」正是身體發出的提醒訊號，若能即時面對與處理，仍有機會留住男性健康與生活品質。

更多東森新聞報導

川普逮委內瑞拉總統！專家示警「下一步恐是這兩國」

不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家

冷氣團下的巧合？她進電梯5個全撞衫 網笑翻一片

