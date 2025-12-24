醫起看／冬天「小弟弟」表現差？醫曝6關鍵：恐不舉

隨著氣溫驟降，不少男性發現床上表現似乎「不如以往」。（示意圖／翻攝自pexels）





隨著氣溫驟降，不少男性發現床上表現似乎「不如以往」，不僅需要較長的「暖機時間」，甚至還可能出現中途疲軟的情況。對此，泌尿科醫師陳鈺昕指出，天冷確實可能影響勃起狀態，但若問題持續，恐怕並非單純氣候因素，而是性功能障礙的早期警訊。

泌尿科醫師陳鈺昕指出，天冷確實可能影響勃起狀態。（示意圖／翻攝自pexels）

陳鈺昕表示，天氣變冷時，身體為了維持核心溫度，會讓血液優先供應重要器官，導致末梢血管收縮、生殖器血流量下降，進而影響勃起表現，「各位兄弟們，有發現天氣一變冷，GG暖機時間特別久，還容易中途變軟嗎？」這樣的情況在冬季相當常見。

廣告 廣告

陳鈺昕醫師分析，低溫造成勃起困難，主要與以下三個因素有關，第一為血管收縮、循環變差。寒冷環境下末梢血管收縮，陰莖充血不足，硬度自然下降，尤其心血管疾病患者更容易出現相關問題。

寒冷環境下末梢血管收縮，陰莖充血不足，硬度自然下降。（示意圖／翻攝自pexels）

第二為荷爾蒙分泌減少，冬季日照時間縮短，影響體內維生素D生成，而維生素D與睪固酮合成密切相關，當分泌不足時，性慾與勃起功能也可能跟著下降；第三為交感神經過度活躍。低溫刺激交感神經，抑制原本負責勃起的副交感神經，使勃起變得困難或硬度不足。陳鈺昕指出，若只是因天冷出現的「偶發性」勃起不順，多半可透過保暖、熱水澡、運動或調整飲食改善，無須過度擔心。

不過陳鈺昕醫師也提醒，若相關症狀持續超過三個月，就應提高警覺。包括勃起困難、硬度不足、中途疲軟、晨勃消失、性慾明顯下降，甚至伴隨早洩、排尿困難、頻尿或下腹不適等情況，都建議及早就醫檢查，排除性功能障礙、攝護腺疾病或其他泌尿系統問題。

針對性功能改善，陳鈺昕指出，除了生活型態調整與藥物治療，近年也有輔助療法如P-Shot（PRP陰莖注射療程），透過自體血小板生長因子刺激血管與組織修復，但是否適合仍需由泌尿科醫師評估後決定。陳鈺昕醫師強調，性功能狀況往往反映整體健康，「不要把所有問題都怪給天氣」，若身體長期發出警訊，及早面對與治療，才是真正守住「性福」的關鍵。

更多東森新聞報導

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？

快訊／點名攻擊高雄車站！男子遭上銬帶走 發文原因曝光

張文無業！與家人失聯2年 警查金流：媽媽會匯款

