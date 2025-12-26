醫起看／別再怪性生活！醫師點名「4個日常習慣」更傷腎

不少人把腎不好怪到性生活，但醫師提醒真正傷腎的是四種容易忽略的日常習慣。（示意圖／Pixabay）





「性生活太多會導致腎虛」是許多人深信的迷思，但醫師指出，腎臟真正被拖垮，往往不是親密行為，而是日復一日的壞習慣累積，包括熬夜、亂吃止痛藥或補品、重口味飲食，以及血壓血糖長期失控，才是更常見的傷腎地雷。

根據《祝你健康》文章指出，一名52歲男子健檢時發現腎功能指數偏高，聽到友人直言「年輕時性生活太頻繁，老了腎一定不行」後一度心生不安，就醫後才被醫師點破迷思。泌尿科醫師朱信誠曾在受訪時表示，現代醫學並沒有證據顯示，適度的性生活會直接損害腎功能；國際腎臟疾病相關醫學觀點也表示，只要性行為未對腎臟造成物理壓力或創傷，並不會對腎臟造成傷害。

真正需要注意的，是過度頻繁或清潔不當可能提高泌尿道感染風險，但這與腎臟功能退化並無直接因果關係，即使是腎臟病患者，只要遵循醫囑，也不必將性生活視為腎臟健康的威脅。

慢性腎臟病有那些症狀？

慢性腎臟病常在早期安靜發生，不少人等到出現水腫、泡沫尿、夜尿變多，腎功能往往已受損。醫師提醒，想護腎不必走向「禁慾」，反而應從生活管理下手，在日常養成作息規律、少鹽少油、蛋白質適量、用藥謹慎，並把血壓與血糖控制好的習慣。只要身體出現「泡（水泡沫尿）、水（水腫）、高（血壓升高或夜尿頻繁）」任一警訊，就應儘早就醫檢查，把握可逆或延緩惡化的時間點。

