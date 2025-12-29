醫起看／別只看高菌數！食藥署點名益生菌標示違規名單

近年養生風氣盛行，益生菌、藻類等微生物來源保健食品，成為不少民眾日常補充腸道健康選擇。示意圖／Canva





近年養生風氣盛行，益生菌、藻類等微生物來源保健食品，成為不少民眾日常補充腸道健康、提升防護力的熱門選擇。不過，產品吃進肚子前，安全與品質是否真的有保障，也成了不可忽視的關鍵。

為把關市售產品衛生安全，食品藥物管理署（食藥署）近日聯合地方政府衛生局進行益生菌專案稽查，今（29）日公布稽查專案結果，針對市面流通的相關產品進行全面檢查。

抽驗結果合格，但業者管理仍有漏洞

食藥署南區管理中心魏任廷主任表示，此次專案共抽驗61件成品與原料，檢驗項目包括微生物衛生標準、菌種鑑別及環氧乙烷等，結果均符合相關規定，顯示多數產品本身品質尚屬安全。

不過魏任廷也指出，在實地查核46家業者過程中，仍發現部分業者在食品良好衛生規範（GHP）落實上不夠完善，雖已限期改善完成，但也顯示製程管理仍有進步空間。另有業者因貯放逾期原料、未設置衛生管理人員，或食品業者登錄與追溯資料不實，已依法裁處並要求改正。

產品標示不實，是消費者最容易忽略的風險

此外魏任廷也表示，稽查104件產品標示內容中，有8家業者、共14件產品標示不符規定，包含資訊不完整或標示錯誤，應在成分中標明益生菌菌種，若沒標明已依食安法第22條、第28條開罰，並要求業者改善。

食藥署也提醒，標示不只是「看起來專業」的包裝設計，而是消費者判斷產品來源、成分與安全性的重要依據，一旦標示不清或不實，可能增加誤用或選錯產品的風險。〈EBC東森新聞〉也根據食藥署建議，整理選購益生菌，牢記4大原則，面對市面上琳瑯滿目的益生菌與藻類保健食品，民眾選購時可把握以下重點：

確認產品標示完整：包括菌種名稱、含量、保存期限與製造資訊。 選擇來源透明品牌：避免來路不明或標示模糊的產品。 留意保存期限與保存方式：益生菌對溫度、濕度敏感，過期或保存不當效果恐大打折扣。 不迷信「吃越多越好」：依自身需求與專業建議補充，才是真正養生。

食藥署也呼籲，食品業者應落實自主管理，而消費者在追求健康的同時，更要學會「聰明選擇」，才能讓益生菌真正成為守護健康的好幫手，而不是潛在風險。

食藥署公布抽驗益生菌違規業者與產品名稱：

業者名稱 產品名稱 不合格原因 違反法條 新加坡商利維喜開發股份有限公司台灣分公司 LAC益菌群25B粉末－優格口味 產品標示不符規定 食安法第28條 生寶國際生技股份有限公司 LP119特益菌複方粉(EX 標示內容不完整或不實（2件） 食安法第22條 世華生物科技股份有限公司 常好機能益生菌、常好蔓越莓益生菌、常好益蔘益生菌 產品標示不實（3件） 食安法第22條、第28條 嚴萃有限公司 益生菌口含錠-清新水蜜桃口味 產品標示不實 食安法第28條 三凡生技研發股份有限公司 益其好300億益生菌 未設置衛生管理人員、貯放逾期原料、產品標示不實（3件） 食安法第11條、第15條、第28條 光量生物科技股份有限公司 酵母Ｂ群＋4微量元素錠 產品標示不實（1件） 食安法第22條 天賜爾生物科技股份有限公司 TS6有益菌PLUS+ 產品標示不符規定（2件） 食安法第22條、第28條 拜寧騰能生技股份有限公司（宜蘭二廠） 寶貝活力多 產品標示不實（1件） 食安法第28條

註：本次稽查未發現產品在微生物或安全檢驗上不合格，違規主要集中於「產品標示不實或不完整」。民眾選購益生菌時，應詳閱標示內容，避免僅以高菌數或廣告宣稱作為判斷依據。 資料來源：食藥署

食藥署抽查益生菌違規業者。食藥署提供

食藥署抽查益生菌標示不實業者14件。食藥署提供

食藥署抽查益生菌標示不實業者14件。食藥署提供

