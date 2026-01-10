醫起看／一只保溫杯用近20年！男鉛中毒 1年後病逝

隨著天氣轉冷，不少民眾習慣用保溫杯或保溫瓶盛裝熱水、咖啡取暖。（示意圖／翻攝自pixabay）





隨著天氣轉冷，不少民眾習慣用保溫杯或保溫瓶盛裝熱水、咖啡取暖，但醫師提醒，若容器出現老化或內層受損，長期使用可能對健康造成嚴重危害。腎臟科醫師洪永祥曾分享一起臨床案例，一名50多歲男子疑似因多年使用破損的保溫瓶喝咖啡，最終導致鉛中毒，身體狀況在短時間內急轉直下，並於一年內病逝。

若容器出現老化或內層受損，長期使用可能對健康造成嚴重危害。（示意圖／翻攝自pixabay）

洪永祥表示，該名男子有超過30年的駕駛經驗，卻在某天清晨上班途中突然恍神，未踩煞車便直接衝撞路邊早餐店。事故後男子意識清楚，外表並無明顯傷勢，但進一步檢查卻發現異常，包括嚴重貧血、大腦皮質萎縮以及腎功能受損，因此被轉介至腎臟科接受追蹤。

在後續問診中，醫師注意到男子近期常感到極度疲勞，味覺也變得遲鈍，經常覺得家中煮的菜「怎麼都不夠鹹」。結合這些症狀後，醫療團隊懷疑與重金屬中毒有關，經檢驗證實為鉛中毒。

進一步追查生活習慣才發現，男子幾乎天天用同一個保溫瓶裝咖啡，使用時間長達近20年，儘管瓶內早已出現鏽蝕與內層破損，仍未更換。洪永祥指出，若長時間將高溫飲品倒入已受損的保溫瓶中，金屬成分可能逐漸釋出，累積後會影響神經系統與腎臟功能。

男子幾乎天天用同一個保溫瓶裝咖啡，使用時間長達近20年。（示意圖／翻攝自pixabay）

該名男子後來出現類似失智的症狀，身體狀況持續惡化，最終又因嗆咳引發吸入性肺炎，從車禍發生到過世僅相隔一年。醫師也提醒，保溫瓶的使用與清潔同樣重要。像牛奶、豆漿等高蛋白飲品，最好在兩小時內飲用完畢，否則容易滋生細菌；若清洗不完全，殘留物卡在瓶內縫隙，恐成為細菌溫床。

保溫瓶的使用與清潔同樣重要。（示意圖／翻攝自pixabay）

此外，檸檬水、碳酸飲料、中草藥或部分茶飲屬於偏酸或偏鹼性液體，若容器材質品質不佳或已老化，可能增加金屬溶出的機率，對肝臟、腎臟與神經系統造成額外負擔。洪永祥呼籲，民眾應定期檢查保溫瓶狀況，一旦發現內層刮傷、鏽蝕或異味，應立即汰換，避免看似方便的日常用品，成為長期危害健康的隱形殺手。

