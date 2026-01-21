醫起看／台中女「事業線夾暖暖包」 胸部慘脫皮流組織液

台中就有一位婦人上班時為了保暖，突發奇想把暖暖包塞進乳溝。（示意圖／翻攝自photoAC）





最近冷空氣一波接一波，大家出門時是不是都習慣在口袋塞個暖暖包，或是貼在衣服上取暖呢？雖然暖暖包是抗寒神器，但如果使用方式不對，小心溫暖不成反而傷了皮膚。台中就有一位婦人上班時為了保暖，突發奇想把暖暖包塞進乳溝，沒想到經過9小時回家後，皮膚竟然整片泛紅脫落，嚇得她趕緊求醫，這才發現自己已經落入低溫燙傷的陷阱，甚至可能留下永久性的疤痕。

暖暖包放錯位置

茂盛醫院皮膚科鍾佩宜醫師表示，這名55歲的婦人因為受不了低溫，出門上班前將手握式暖暖包夾在乳房中間，原以為這樣最暖和，但在長達9小時的辦公過程中，她完全沒有感到灼熱或任何不適。直到下班返家後取出暖暖包，才驚覺左側乳房出現大約4公分的紅腫區塊，不僅起水泡還滲出體液。茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜診斷後確認為淺二級燙傷，由於傷口已有組織液流出，為了防止感染，醫師先開立預防性抗生素治療，並叮嚀後續若留下疤痕，需長期塗抹去疤藥膏。

茂盛醫院皮膚科鍾佩宜醫師表示，這名55歲的婦人左側乳房出現大約4公分的紅腫區塊。（圖／茂盛醫院提供）

低溫燙傷常在不知不覺中發生

很多人以為只有高溫熱水或火焰會燙傷，但鍾佩宜醫師解釋，長時間接觸攝氏40到50度的發熱物體，一樣會造成低溫燙傷。門診中常有患者因為暖暖包使用不當，燙出了網狀或火焰狀的火逼性紅斑，嚴重者甚至可能誘發惡性腫瘤。這次個案使用的是溫度較高的手握式暖暖包，由於乳房周邊皮膚較薄且敏感，並不適合直接長時間接觸。醫師建議，如果一定要貼身使用，應選擇溫度較低、發熱時間較短的貼式暖暖包，且必須隔著衣服，避免熱力直接滲透皮膚。

四大高危險族群應加強警惕

醫師特別提醒，生活中有4類族群最容易成為低溫燙傷的受害者。包括末梢神經較不靈敏的年長者、皮膚感覺遲鈍的糖尿病患者，還有因為酒精麻痺反應變慢的酒醉者，以及無法正確表達不適感的小寶寶。這些族群在使用暖爐、光照或暖暖包等保暖工具時，家人應特別留意。最好的做法是不能讓發熱物在同一部位持續停留太久，應每隔一段時間就更換位置，或是中斷使用讓皮膚休息，才能在寒冬中安全取暖。

