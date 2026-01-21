醫起看／吃熱食不等於保暖！醫師點名3類「假暖食物」

吃麻辣鍋不一定可達到保暖效果。（示意圖／翻攝自pexels）





重症科醫師黃軒21日在臉書發文提醒，天氣寒冷時「吃得暖不等於真的保暖」，不少民眾常用來禦寒的飲食方式，其實只是帶來短暫的溫熱感，反而可能讓身體更快流失熱能。

黃軒指出，高糖熱飲如奶茶、黑糖飲或甜湯，會使血糖快速上升後又下降，導致身體產熱能力降低，手腳反而更冰冷；重辣食物雖能帶來刺激性的熱感，卻容易因流汗而加速散熱；酒精則會造成血管擴張，讓人「感覺暖」，實際上卻加快體溫流失。這類「假暖」飲食的共同特徵，是吃完後容易流汗、暖得快卻退得也快，約1至2小時後反而更怕冷。

黃軒強調，真正能幫助身體禦寒的關鍵，在於讓身體「穩定產熱」。他建議攝取足夠蛋白質，如魚、蛋、豆腐與瘦肉，消化過程本身就能產生熱能，且效果持久；搭配適量優質脂肪，如橄欖油、堅果或魚油，有助於能量穩定釋放與保溫；再加上薑、蔥、蒜等溫和辛香料，能促進循環而不致大量流汗或心悸。

黃軒也提醒，判斷是否「真禦寒」，可觀察身體反應：吃完後不會冒汗，體溫回暖得穩定，手腳溫度逐漸恢復，才代表飲食真的在幫助身體對抗寒冷，而非只是短暫的錯覺。

