醫起看／名醫曝最致命「延遲猝死」 總發生在冬季這時刻

氣象專家示警，今年冬季高機率會是冷冬，尤其冬季又是心血管疾病好發的季節，因此務必要做好相關保暖措施。胸腔內科醫師黃軒更提醒，其實最該注意的不是天氣突然變冷的那天，而是變冷後的48～144小時。

黃軒醫師表示，一般人以為冷只是「冷」，其實寒冷在全身造成的影響，會暗中持續好幾天，一直處在拉警報的狀態這，這就是心肌梗塞（STEMI）的「延時性爆裂」真相。

黃軒醫師指出，在急診最怕的不只是某天突然變冷，而是在那之後的48～144小時，這段時間，就像全身被按下慢速計時炸彈，病人看起來正常、生活照舊，但身體內部其實正在醞釀一場「顯微級的火山鏈反應」。

黃軒醫師提到，血管收、血壓升、凝血風暴啟動，最後在2–6天後，把冠狀動脈堵到一個不行，這種延遲式心臟偷襲，已經被多篇國際期刊反覆證實，而且越年輕越以為沒事、越大意的人，反而越容易被打個措手不及。

黃軒醫師指出，在歐洲、北美、亞洲的跨國研究都一致得到的結論，氣溫每下降 1°C，都會造成，血管收縮、血壓上升、血液黏稠度上升、凝血系統活化、發炎反應延遲性增強，這些效應會在接下來1～6天逐步累積，心血管事件呈線性上升。

黃軒醫師接著說，第二波打擊是血液在48～96小時變「黏、濃、硬」，低溫不一定是當場殺了人命，而是讓血液像被偷加了濃稠劑，與寒冷相關的生理變化在數天內逐步累積，「血液黏滯度上升」、「纖維蛋白原變多（凝血風暴）」、「血小板反應性增強，容易結團」、「微血管endothelium變不穩定」。

黃軒醫師進一步解釋，你的血在變成「堵管神器」，這也解釋了為什麼STEMI在冷後 2～6天，而不是第一天最高，血栓需要時間「養成」。

黃軒醫師最後呼籲，冷天不是最危險的那天，最危險的是你以為「自己已經習慣了冷」的那幾天。

