醫起看／喉嚨痛就醫！他檢查完確診4癌症 醫示警3習慣是主因

一名年長男子因喉嚨疼痛前往診所就醫，經進一步精密檢查後，竟同時確診舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌及大腸癌四種癌症。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





台灣癌症長年位居死亡原因之首，耳鼻喉科醫師陳亮宇近日分享一宗罕見案例，一名年長男子因喉嚨疼痛前往診所就醫，經進一步精密檢查後，竟同時確診舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌及大腸癌四種癌症，讓家屬與醫療團隊一度震驚。

陳亮宇在臉書專頁指出，這名患者平日看起來相當健康，不僅習慣規律運動，體力也十分不錯，但長期抽菸、飲酒與嚼檳榔，加總起來恐是癌症多發的關鍵因素。所幸經過團隊積極治療，目前男子已逐步恢復健康。

陳亮宇提醒，不論是喉嚨異常疼痛、頸部腫脹或不適，都可能是早期警訊，不應以為只是小毛病就忽略。現在醫療發展進步，多數癌症若能在早期被發現，治療成功率大幅提高。

國健署署長邱淑媞表示，依世界衛生組織資料，吸菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等皆為重要危險因子，至少三分之一的癌症其實能透過生活方式調整來預防。她並提出「日常防癌10要點」，呼籲民眾從習慣做起，包括拒絕菸品與檳榔，避免過量飲酒。吸菸與口腔癌、肺癌關聯明確，檳榔更是第一類致癌物；維持健康體重；培養規律運動習慣，每日30分鐘活動即可降低大腸癌、乳癌等風險；均衡飲食、蔬果與全穀類為主，多少紅肉與加工肉品。

此外，還有選擇低熱量飲食並減少鹽分攝取；勿過度依賴營養補充品，均衡飲食比保健品更可靠；鼓勵哺餵母乳，可減少母親罹患乳癌的機率；接種具科學實證的預防性疫苗，如B型肝炎疫苗、HPV疫苗；定期接受癌症篩檢，包括乳癌、大腸癌、子宮頸癌與口腔癌；癌症病友治療後更需維持良好生活習慣，預防復發、提升生活品質。

國健署強調，健康檢查與規律生活缺一不可，千萬不要因為自覺身體狀況良好就忽略篩檢的重要性。如需篩檢資格或相關資訊，可洽國民健康署癌症防治組查詢。

