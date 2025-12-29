醫起看／喝咖啡、茶也算補水？營養師解答了

馬偕醫院營養師趙強表示，咖啡也可以被視為水分的來源之一。（示意圖／翻攝自pexels）





平時上班或是下午茶時間，許多人習慣手裡拿著一杯熱咖啡或是手搖飲，有些人覺得喝咖啡或喝茶不能算在喝水量裡面。不過，馬偕醫院營養師趙強表示，咖啡也可以被視為水分的來源之一。

咖啡與飲料能計入補水量

針對大眾長久以來對飲水量的誤解，馬偕醫院營養師趙強在臉書發文表示，請不要再宣稱喝咖啡或喝茶的水量不算水。他指出，人體最主要的水分來源正是水與其他飲料，這部分佔了總攝取量的70至80%。對於一般久坐的成年人來說，各類飲品約能提供1575毫升的水分。雖然咖啡因確實具有輕微的利尿作用，但這並不代表它不能被視為水分來源。大眾常因利尿二字就將咖啡排除在水分清單外，這在營養科學上其實是一種常見的誤解。

食物也是隱形的補水幫手

除了飲品，我們日常吃下的食物也是水分的重要功臣。營養師趙強提到，來自固體食物中的水分約佔人體總攝取量的20到30%，大約可以提供675毫升的水量。此外，人體在進行正常的新陳代謝過程中，也會自行產生所謂的代謝水，這部分約佔300毫升。根據科學參考數據，一般成人每日的總水分輸入量大約落在2550毫升左右，這是一個由飲料、食物與代謝共同築構而成的平衡系統。

不需糾結於水分的形式

對於那些依然堅持喝咖啡不算水的人，趙強建議，如果真的對此感到不安，那就請在喝完咖啡之後再額外多喝白開水。他在文中也直白地表示，不希望再聽到民眾拿著「某某專家或醫師說過」的理論來爭辯，因為科學數據已經證實了各類飲品對人體水分的貢獻。他強調，不應在這些不具備營養科學根據的話題上浪費時間，民眾應該以正確的認知來管理日常飲食，只要確保全日的總攝取量達標，不需要糾結於水分的形式。

