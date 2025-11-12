醫起看／喝酒會臉紅？馬偕醫大示警：這關鍵成隱形致癌風險
喝酒容易臉紅、頭暈或嘔吐嗎？這可能不是「酒量不好」，而是一種潛在的健康危機。馬偕醫學大學醫學系攜手美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究及教育中心（CARE），共同揭示「酒精不耐症」與癌症風險的驚人關聯。專家警告，台灣是全球酒精不耐症比例最高的國家，近半數民眾先天缺乏代謝酒精的ALDH2酵素，飲酒恐將罹癌風險推升至50倍。
馬偕醫大此次「無酒週」活動以健康飲酒零風險為主軸，透過跨國醫學合作，攜手CARE與台灣酒精不耐症衛教協會共同研究酒精對人類的風險。竟發現台灣人酒精不耐症比例居全球之冠。
全球最高！台灣人近半有酒精不耐症
CARE主任陳哲宏博士指出，亞洲人的酒精不耐症比例遠高於歐美白人，盛行率達30%至50%，其中台灣高達近50%，為全球之冠。這主要源於基因缺陷造成ALDH2酵素不足，使乙醛無法正常分解。乙醛是世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，長期飲酒恐誘發口腔癌、食道癌、肝癌、胃癌、咽喉癌與乳癌等多種惡性腫瘤。
陳哲宏強調：「酒精不耐症是遺傳現象，無藥可治，唯有避免飲酒才能遠離風險。」根據研究數據，飲酒者罹患消化道癌的機率比不喝酒者高出5倍，而若為酒精不耐症患者仍頻繁飲酒，風險更高達50倍；若再合併吸菸、嚼檳榔等習慣，罹癌風險更飆升至400倍。
他建議，民眾應主動接受基因檢測，了解自身是否缺乏ALDH2酵素，並在日常生活中減少酒精攝取。「當身體出現臉紅、頭痛、噁心、宿醉等症狀時，就是身體在警告你『不要再喝』。」
精準醫療落地 馬偕醫大推社區篩檢與衛教
根據國民健康署資料，酒精使用每年造成台灣至少4,500人死亡，並帶來龐大醫療與社會成本。馬偕醫大醫學系與聽力暨語言治療學系長期在恆春、台東地區推動社區營隊服務，由國際處邱美妙組長帶領團隊，進行酒精不耐症與聽損基因篩檢研究。
邱美妙表示，團隊的目標不僅是篩檢，更希望透過衛教與生活實踐，讓民眾了解基因與健康的關係，達成「預防勝於治療」的理念。未來學校也將持續與國內外醫療機構合作，推廣精準醫療與健康促進，呼籲政府將基因檢測納入癌症篩檢流程中，幫助更多民眾及早掌握風險、調整生活習慣。
專家提醒，台灣人「喝酒臉紅」並非單純酒量差，而是身體代謝警訊。唯有民眾認識酒精代謝與基因健康的關聯，從知識傳遞到行為改變，主動篩檢，才能真正守護健康，遠離癌症風險，正是精準醫療落實的關鍵。
