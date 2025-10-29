醫起看／坣娜疑因紅斑性狼瘡病逝！8跡象早發現一次看
台灣歌手坣娜今（29）日傳出疑似紅斑性狼瘡病逝，令各界婉惜不已。紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，並有許多相關症狀，且目前無藥可醫，素有「不死癌症」之名。有醫師表示，許多患者經常因為內臟系統被自體免疫系統攻擊導致全身器官衰竭，最後離世。
回顧演藝圈歷史，有不少知名人士飽受此紅斑性狼瘡之苦。香港女星周海媚過世前長期受紅斑性狼瘡所磨，藝人山豬陳俊甫生前也公開罹患紅斑性狼瘡；另外，歐美巨星Lady Gaga在2010年曾經在脫口秀中提到自己罹患此病，她的阿姨更是在芳齡19歲時就因此病病逝。
中華民國風溼病醫學會秘書長盧俊吉表示，紅斑性狼瘡的症狀多變，會逐漸攻擊全身各個器官，在過去沒有生物製劑的年代，患者平均會少掉10-20年的壽命；紅斑性狼瘡屬於人類自體免疫性疾病的一種，常見發於育齡女性，症狀則多半因人而異，容易產生病灶的地方有皮膚、關節、中樞神經系統、腎臟等處。因為此疾病是B細胞過於活化，產生自體抗體攻擊器官，導致長期慢性發炎，最終演變成多重器官系統的破壞。
中國醫藥大學附設醫院內科部風濕免疫科的衛教資料指出，紅斑性狼瘡為慢性全身性的自體免疫疾病，患者症狀因人而異且多樣化，中國醫藥大學附設醫院表示，如果以下症狀出現多項時，即應懷疑罹患紅斑性狼瘡。超過九成的患者會出現抗核抗體 (ANA)，並且在發病初期即可檢驗出來。
紅斑性狼瘡最常見的症狀有哪些
一般徵象：
如胃口不佳、倦怠、輕微發燒、肌肉酸痛、消瘦、口腔潰瘍等。
皮膚：
有不同的皮膚疹，如雙頰出現蝴蝶斑、身體出現盤狀丘疹，並對光敏感。
毛髮：
病情活躍時，有些人會出現毛髮脫落之情形，至病情穩定後即可再生長。
肌肉骨骼及關節：
產生關節肌肉疼痛、發炎、並合併肌腱、韌帶發炎。
心、肺臟：
心包膜或肋膜發炎、積水等，可發生心悸、呼吸困難等症狀。
腎臟：
出現腎功能異常、蛋白尿、血尿、細胞圓柱體；在病情嚴重時可引發全身水腫，甚至腎衰竭。
腦中樞神經：
可發生抽搐、頭痛、神經麻痺、或精神異常。
血液異常：
可產生貧血、白血球、淋巴球、或血小板過少。
