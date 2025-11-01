醫起看／坣娜肺腺癌逝！醫示警「6症狀」常被誤診
59歲資深歌手坣娜（原名王秀如）於10月14日因第四期肺腺癌病逝，享年59歲。其夫薛智偉證實消息，並透露坣娜已於16日安葬於金寶山家族猶太聖殿。消息一出，讓演藝圈與歌迷不勝唏噓。毒理學專家招名威也曾指出，早期肺腺癌常被誤診為呼吸道疾病。
據了解，薛智偉說明坣娜在2021年舉辦演唱會後開始出現長期咳嗽，但因當時疫情嚴峻，不便前往醫院檢查。雖然她持續進行例行抽血檢測，結果均顯示正常，卻在同年12月被診斷為第四期肺腺癌。
醫師當時預估坣娜僅剩8至12個月壽命，但坣娜憑藉堅定意志與自律生活，與病魔奮戰近4年。她即使在治療期間仍維持早起與瑜伽習慣，直到病逝前三個月，身體狀況才明顯轉弱。在離世前3個月，坣娜的身體相當虛弱，與薛智偉商量後，她希望能以居家安寧的方式走完人生。坣娜去世當日，薛智偉在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開⼈世。
事實上，肺腺癌被醫界稱為「沉默殺手」，初期症狀不明顯，常被誤以為是感冒或支氣管炎。毒理學專家招名威指出，肺腺癌很麻煩，是非小細胞肺癌的一種，容易被低估，是最常見被忽視的癌症之一，佔所有肺癌病例的約40%，往往比其他類型的肺癌更常見於不吸菸者，偏向是一些工作高壓、女性和年輕人等族群。
招名威提醒，早期肺腺癌無明顯症狀，可能會被誤診為呼吸道症狀，常常都是在體檢時偶然才發現，典型症狀包括持續咳嗽、咳血、胸痛、呼吸困難、聲音嘶啞、體重減輕等。當腫瘤較大或擴散時，症狀會更加明顯。至於發病原因相當多元，像是吸菸，儘管肺腺癌的發病率在非吸菸者中相對較高，吸菸仍是導致肺腺癌的一個重要風險因素，「污染嚴重也是，抽菸不是唯一，暴露如空氣污染、二手菸、石棉、氡氣等環境中的致癌物質，也可能增加患肺腺癌的風險」。
招名威建議，肺腺癌是全球主要的癌症死亡原因之一，尤其在發展中國家，吸菸率較高和空氣污染問題盛行。隨著篩查技術和個性化治療的進步，許多患者的生存期已顯著延長，不過雖然治療方式愈來愈多，但早期發現還是關鍵，任何一種癌症都是，建議大家要定期檢查身體，適度運動、攝取足夠的營養、保持好心情，才能遠離這些疾病。
