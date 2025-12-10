醫起看／一堆人藍莓都洗錯 專家：農藥恐滲進果肉
藍莓因富含花青素、多酚與膳食纖維，被視為具有強大抗氧化力的「超級水果」。然而，市售藍莓可能出現農藥殘留，許多民眾對如何清洗仍有疑問。營養醫學醫師劉博仁指出，藍莓雖偶有檢出農藥，但在台灣食藥署近年抽驗中並非高違規率水果，只要掌握正確清洗方式，即可大幅降低食用風險。
劉博仁在臉書粉專表示，藍莓每 100 公克含有豐富的花青素與多酚，是其主要抗氧化與抗發炎來源；同時具備 2.4 公克膳食纖維，有助腸道菌生態、提升飽足感並穩定血糖。此外，藍莓還含維生素 C、維生素 K 與錳，對免疫、骨骼與代謝均具正面作用。
劉博仁引用 2024 年一篇系統性整理的重要研究指出，藍莓具有4大實證益處，包括心血管健康改善、降低血糖與提升胰島素敏感度、支持腦部健康與認知功能、以及促進腸道健康與免疫調節。其中，以心血管保護證據最完整，包含改善血管內皮功能、降低收縮壓與減少慢性發炎，對高血壓、代謝症候群與中高齡族群尤其有益。
研究同時顯示，藍莓能減少餐後血糖波動、促進葡萄糖代謝，對前期糖尿病族群具有實用性。在腦部方面，藍莓有助提升短期記憶、減少氧化壓力並提供神經保護；而在腸道層面，花青素與腸道菌互動可增強腸道屏障、調節發炎反應，有助維持整體免疫功能。
至於清洗方式，外界常見的「鹽水、醋水或小蘇打浸泡」並非最佳選項。劉博仁指出，最新食安建議已不鼓勵長時間浸泡，原因包括效果不一定優於清水，且可能導致水溶性農藥反滲入果肉，也會影響口感與果實品質。他強調，「流動清水加輕揉」是目前最簡單、最安全、也最具實證支持的處理方式。
他建議，食用前以流動清水沖洗30至60秒，同時以手指輕輕搓動藍莓，或利用濾網讓藍莓滾動，增加物理摩擦，有助將表層凹槽的農藥與髒汙帶走。另外，由於藍莓表皮脆弱，不宜提前清洗後冷藏，以免更易發霉。
劉博仁表示，藍莓兼具抗氧化、抗發炎、腸道與代謝等多重益處，是值得天天攝取的水果。只要採取正確清洗步驟，即可安心食用，不必因農藥疑慮而過度擔心。
