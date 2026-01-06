醫起看／夜衝陽明山「冷到動不了」 年輕人打119求救

跨年夜一名年輕人騎車到陽明山冷水坑，因低體溫冷到下不來只好叫119求救。（示意圖／Pixabay）





天冷別逞強！振興醫院急診重症醫學部主任田知學，分享跨年夜急診室一則令人印象深刻的個案。一名年輕人騎車上陽明山冷水坑，卻因低溫導致身體不適、甚至冷到下不來，最後只好撥打119請救護車協助，讓夜班醫護一度哭笑不得，也再次提醒民眾面對寒流與氣溫驟降，保暖絕不是小事。

寒流夜騎車上山 醫師示警保暖不可輕忽

田知學在臉書發文回顧，照片中病患主訴寫著低體溫症，血壓或心跳與平時不同，但血行動力仍穩定。原因則是「騎車去陽明山冷水坑，冷到下不來，故叫119」。她表示，能在跨年夜讓急診同仁無語，也代表患者沒有大礙，醫護也給了他滿滿的溫暖，但這起案例仍值得當作警惕。

田知學提醒，氣溫一旦轉變或驟降，即使只是短暫出門，也要穿著保暖，並隨時補充熱量與水分，避免在戶外停留過久。她也特別點名高風險族群，包括有慢性病史、年長者與免疫力較弱者，更應避免獨自外出遠行，若非必要，就待在溫暖的家中。

