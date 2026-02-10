醫起看／天冷別輕忽 醫護籲防心梗與一氧化碳中毒

入冬低溫來襲，急診心肌梗塞與中風病例增加，慢性病族群要特別當心。（示意圖／Pexels）





隨著季節入冬、氣溫逐漸下降，早晚溫差加大，許多民眾在日常生活中往往低估寒冷對身體帶來的影響。衛生福利部桃園醫院急診部醫師曾士芬表示，近期隨著氣溫驟降，因心肌梗塞或腦中風而前來急診就醫的個案明顯增加，顯示低溫對心血管系統的刺激不容忽視。特別是本身有高血壓、心臟病或糖尿病等慢性疾病的族群，更容易因血管收縮、血壓波動而誘發急性事件。

曾士芬提醒，冬季保暖不只是多穿衣服這麼簡單，清晨與夜間是氣溫最低的時段，民眾應避免突然暴露在寒冷環境中，例如一早外出運動或夜間洗澡後未即時保暖。外出時，頭部、頸部與四肢等末梢部位尤須注意，適度穿戴帽子、圍巾與手套，有助減少熱量流失，也能降低心血管負擔。同時，慢性病患者應按時服藥、定期追蹤，切勿因天冷而自行調整藥量。

除了心血管疾病，冬季另一項常被忽略的健康威脅是一氧化碳中毒。曾士芬指出，天氣寒冷時，民眾若在通風不良的密閉空間使用燃氣熱水器、炭火或其他燃燒設備，一氧化碳便可能在室內累積。由於一氧化碳無色無味，初期症狀僅有頭痛、頭暈或噁心，容易被誤以為是疲勞或感冒，延誤處置時機。臨床上，每到冬季都會接獲相關急診案例，部分患者送醫時已出現意識不清，甚至危及生命。

曾士芬提醒，居家環境中應避免在室內或車庫燃燒木炭，並定期檢查瓦斯設備與排氣管線是否正常，必要時可加裝一氧化碳偵測器，透過即時警示降低意外風險。良好的通風習慣，是預防一氧化碳中毒最基本也最重要的關鍵。

在生活調整方面，衛生福利部桃園醫院護理師黃欣萍表示，冬季飲食與運動同樣不可偏廢。適量攝取薑茶、熱湯等溫熱食物，有助補充能量並促進血液循環。然而，許多民眾因怕冷而活動量下降，反而更容易出現循環不佳或肌肉僵硬的情形。她建議，即使在寒冷或空氣品質不佳的日子，也可選擇室內運動，如居家伸展、瑜伽或快走，運動前做好暖身，強度不必過高，重點在於維持規律活動。

黃欣萍也提醒，寒冷季節除了照顧自身健康，更應多留意家中長者與幼童的保暖與居家安全。透過正確的保暖觀念、用藥遵從與居家防範措施，不僅能提升冬季生活品質，也能有效降低低溫與一氧化碳所帶來的健康風險。

