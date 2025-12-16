醫起看／天冷就想來一杯？營養師點名3飲品暖身不傷身

隨著氣溫下降，不少民眾在寒冷天氣裡，除了想躲進被窩，也特別想來一杯熱飲暖暖身。（示意圖／翻攝自pexels）





隨著氣溫下降，不少民眾在寒冷天氣裡，除了想躲進被窩，也特別想來一杯熱飲暖暖身。無論是熱可可、熱奶茶，或是黑糖薑茶，這些飲品雖令人感受溫暖，但也往往額外添加不少「精製糖」，若長期飲用，反而可能增加身體負擔。對此，國民健康署的營養師在臉書粉專「食在好健康」點名3種飲品，不僅能在寒冷的天氣帶來健康，也能暖身不傷身。

針對冬季熱飲的選擇，營養師分享3款較為健康的市售飲品：

無糖豆漿

在早餐店或便利商店皆可購得，不僅能暖身，也能補充植物性蛋白質，但記得選擇「無糖」的，是冬天最推薦的飲品之一。

熱鮮奶

可在便利商店加熱飲用，口感香濃，早上來一杯奶，更符合「每日早晚一杯奶」的健康原則。

無糖鮮奶茶

想要來點不一樣的風味，那麼鮮奶茶也是個不錯的選擇。不過，營養師提醒，重點在於「無糖」並使用鮮奶，以及避免添加奶精與精製糖，就能享受到幸福又溫暖的熱飲，也能減少身體負擔。

若選擇在家自行準備熱飲，營養師推薦，可使用茶葉或茶包沖泡無糖茶，或是利用咖啡豆或濾掛咖啡沖泡無糖美式咖啡，還有泡上一杯花草茶也是不錯的方法，讓熱氣伴隨淡淡香氣在室內散開，都是冬天常見又輕鬆的選擇。

營養師強調，天冷想喝熱飲並非壞事，關鍵在於選擇是否得宜。只要避開高糖、高熱量的飲品，改以無糖、天然原料為主，即使在寒冬，也能在溫暖身體的同時，兼顧健康與營養。

