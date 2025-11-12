醫起看／天天滑手機不睡覺 30歲男腦膜炎！智力退回3歲
浙江寧波一名30歲男子因長期熬夜玩手機，最終突發病毒性腦膜炎伴腦炎，雖經搶救脫離險境，卻導致智力退化至3歲兒童水平，無法正常說話與自理生活。醫師提醒，長期睡眠不足恐破壞血腦屏障與免疫系統，嚴重時危及生命。
根據《九派新聞》報導，寧波大學附屬第一醫院感染科，近期一個月內接連收治8名腦膜炎患者，平均年齡僅26歲，最年輕者僅16歲，患者普遍有「熬夜玩手機」、「作息顛倒」等共同習慣。
其中一名患者小張（化名），平日在工廠工作，夜裡常在宿舍打遊戲至凌晨。事發當天，小張未如常上班，電話也無人接聽，表姐趕至宿舍時發現他高燒不退、語言不清，立即送醫。途中病情急轉直下，送抵醫院時已陷入昏迷。
小張在檢查後確診為「病毒性腦膜炎伴腦炎」，立即送入深切治療部（ICU）搶救。經多學科團隊會診與治療，小張雖脫離生命危險，但遺留嚴重神經損傷，智力退化至3歲兒童程度，言語與肢體功能明顯受損，需他人全天照護。
寧波大學附屬第一醫院感染科醫師錢國清指出，長期熬夜會破壞「血腦屏障」這道保護機制，使細菌與病毒更容易入侵中樞神經系統。同時，作息混亂與睡眠不足會降低免疫細胞活性，使共生於人體的病原體趁機引發感染，進一步導致腦膜炎或腦炎。
錢國清提醒，預防腦膜炎應從日常生活做起，包括保持規律作息、每天睡滿7至8小時、均衡飲食與適度運動，以增強抵抗力。此外，應注意個人衛生，避免接觸潛在感染源，如鴿糞或污染環境，若出現發燒、頭痛、嘔吐等症狀，應儘早就醫，以防病情惡化。
錢國清強調，雖然腦膜炎病例不常見，但發病急且病情重，延誤治療恐造成永久性後遺症。年輕族群應警惕熬夜習慣，避免因短暫娛樂而付出長期健康代價。
更多東森新聞報導
醫起看／乳癌治療恐讓骨質流失 醫師教三步驟穩住骨本
醫起看／喝酒會臉紅？馬偕醫大示警：這關鍵成隱形致癌風險
醫起看／24歲女驚見0.8公分腫瘤 醫曝致病關鍵
其他人也在看
霸氣回歸！《穿著Prada的惡魔2》首曝預告 梅姨合體安海瑟薇
萬眾矚目的賣座片續篇《穿著Prada的惡魔2》今（13）日曝光前導預告，影片雖短卻驚喜滿滿，影后「梅姨」梅莉史翠普與奧斯卡最佳女配角得主安海瑟薇再度化身眾人熟悉的米蘭達與安德莉亞。當米蘭達對安德莉亞冷冷地說出一句：「妳花的時間可真久啊！」不僅貼合她一貫高壓的個性，也幽默地呼應了影迷苦等近20年的現實自由時報 ・ 1 小時前
普發1萬被盜領？ 婦人一慌交出存摺、金融卡被騙80多萬
新竹縣芎林鄉1名婦人，聽信「普發現金1萬元」遭他人盜領，交出存摺、金融卡，被騙80多萬元；大新竹跨年晚會、以及竹北市公所、湖口鄉公所等政府機關，陸續發現遭不肖人士利用，以招募臨時工作人員、免費課程招生中廣新聞網 ・ 3 小時前
陳傑憲新書發表 受餅總啟發
本報綜合報導 陳傑憲在世界12強賽任「台灣隊長」， 他在新書發表會上透露，2019年…中華日報 ・ 12 小時前
月經超過7天還不停？醫師揭「月經淋漓不止」7大原因，教你調理方法與生活對策
月經是每月一次的子宮內膜剝落出血，期間通常為5-7天，若超過7天以上仍持續滴滴答答出血，就是所謂的「月經淋漓不止」。因為造成月經淋漓不止的可能原因相當多，建議先看西醫檢查找出真的月經出血不止的原因，若沒有其他因素，比較能歸類中醫的機轉如氣虛等，再尋求中醫治療。姊妹淘 ・ 22 小時前
北半球流感季提前 H3N2發威.歐美亞病例衝高
北半球流感季提早來襲，H3N2病毒成為今冬全球共同敵人。不僅在我國，H3N2 為主流株，九月底到十月底占比約 86.4%，日本的流感災情也很嚴重：全國超過兩千所幼稚園與中小學被迫停課。英國醫療體系又將迎來罷工危機，有專家警告今年流感季可能是十年來最嚴重。而美國則因政府停擺與衛生部長小羅勃甘迺迪帶頭質疑疫苗，導致流感疫苗接種率創新低，加上許多州，沒有醫療保險的人必須自費，更降低施打意願。H3N2這支源自1968年「香港流感」的變異病毒株，特點是傳染力高、重症率高，如今川普政府正用政策與病毒直球對決，犧牲的是全美民眾的健康。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
陳偉霆孩子媽辣翻！產後首度露面「真實身材」太震撼：像沒生過
中國39歲男星陳偉霆近來憑藉跟趙露思搭檔合作《許我耀眼》，讓他的演藝事業再攀顛峰，而他不只事業有成，日前更無預警宣布升格人父，情定對象是中國超模何穗，讓網友們相當驚喜，如今一家人一舉一動都備受關注，何穗昨（11日）也曬出產後的近況照，真實身材立刻掀起討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/就是你！高雄高樓大火百人逃 縱火犯囂張留現場觀看
高雄市前鎮區昨（10日）深夜發生高樓大火，近百人緊急逃生，現場有2名大人、2名小孩一度受困，所幸無人傷亡，但目前查出竟是人為縱火，嫌犯就是起火屋內女住戶的19歲男友，他被逮供稱是因為對方說要分手，才憤而縱火燒衣櫥，事發後他竟囂張滯留現場。中天新聞網 ・ 1 天前
超商雞胸肉打開就吃？營養師警告「4習慣」恐害肉毒桿菌中毒 豆製品也要注意
增肌減脂好夥伴「真空即食舒肥雞胸」，不論忙碌上班族還是健身控都愛用它補蛋白質，方便又快速。很多人看到包裝上寫著「打開即可食用」就直接吃，但營養師高敏敏提醒，如果製作過程有衛生疑慮＋食用前沒充分加熱，就可能有肉毒桿菌毒素中毒的風險！ 肉毒桿菌毒素為神經毒，若中毒恐會有以下症狀： ．輕微期：食慾不振、腹瀉、腹痛及嘔吐等 類似腸胃炎的症狀．中度期（侵犯到末梢神經）：視力模糊、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺．嚴重期：呼吸障礙（死亡率高達30-60%） 肉毒桿菌喜歡低酸性、高蛋白質、缺氧的環境 以下食物若污染到肉毒桿菌，再加上不良的儲存條件，就易滋生更多的肉毒桿菌！ ．高蛋白質食品：肉製品、水產品、香腸、豆製品．低酸性厭氧食品：罐頭、香腸、火腿、真空包裝豆乾、自製醃製蔬果等 如何預防肉毒桿菌中毒？ ．冷藏4℃以下 保持新鮮要注意購買的店家是否有將食品保存於4℃以下的冷藏設備，溫度夠低可降低肉毒桿菌滋生．食用前中心溫度74°C真空食品買回家後，應依標示保存並確實加熱，確保溫度與時間足夠，避免肉毒桿菌滋生．有異味、外觀膨脹立即丟若發現真空食品的外觀有不明液體氣泡或奇怪的顏色、味道，請不要購買也不要常春月刊 ・ 22 小時前
生日「不見王家梁身邊」！許維恩低調離台 鬆吐心聲：謝謝理解
女星許維恩跟王家梁在2021年登記結婚，婚後育有一女「忒忒」，家庭生活相當美滿。然而，昨（11日）許維恩迎來44歲生日，但她卻透露首次沒有跟家人一起過生日，真實原因曝光了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
胃不舒服總當胃炎？幽門桿菌、飲食習慣都和胃癌風險有關
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】現任衛福部常務次長莊人祥日前在臉書證實，於擔任疾管署署長期間即被診斷出胃癌，目前已完成治療，恢復狀況良好。此消息引起醫界與社會各界關注，也再次提醒大眾，應提升對胃癌的警覺與防治意識。 愛吃醃漬、鹹食或煙燻飲食 小心增加胃癌危險因子 根據衛福部統計，胃癌2024年共奪走約2,200條性命，長期位居國人十大癌症死因第8位；男性發生率約為女性的兩倍。 研究指出，感染幽門螺旋桿菌者罹患胃癌的風險約為未感染者的六倍，此外，高鹽、醃漬或煙燻飲食、吸菸、飲酒、家族史與慢性胃炎等，亦是重要的危險因子。臺北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌提醒，日常飲食應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，多攝取富含維生素C的新鮮蔬果，並養成不共餐具、使用公筷母匙的習慣，以降低幽門桿菌感染機率。同時戒菸、節制飲酒、維持良好生活作息，也都是守護胃部健康的重要步驟。 謝文斌醫師表示，隨著飲食習慣改善與幽門桿菌防治推動，國內胃癌的發生與死亡率已有下降趨勢，但仍不可掉以輕心。 早期胃癌沒感覺 公費篩檢幽門桿菌有助降低發生風險 為加強防治，衛福部國民健康署自115年起，將胃癌納入公費癌症篩檢體系健康醫療網 ・ 1 天前
有人天天用！家中4常見用品「恐折壽」專家警告：快丟掉
你的家中可能藏著看不見的健康危機！美國一名主打長壽與功能醫學的醫師警告，有4樣常見家用品可能悄悄影響荷爾蒙、睡眠與長期健康，建議應盡快移除，其中也包括許多人愛用的香氛蠟燭、空氣清淨劑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思吳石惹議，恐衝擊2028大選？沈富雄看不下去：毀半個自己，拖累國民黨
國民黨主席鄭麗文日前出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬一同追思前高階共諜吳石，此舉引發高度爭議，甚至在國民黨內部也罵聲不斷。對此，前立委沈富雄表示，鄭麗文的行為讓整個國民黨陷入手足無措、不知所措的狀態，黨內人士只能仰首問蒼天。他更直言，鄭麗文這一舉動「毀了半個鄭麗文，拖累整個國民黨」。 沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》提到，環顧國內，沒有一個人演講可......風傳媒 ・ 11 小時前
白袍高血壓是真高血壓、假高血壓？醫師來解答
50 多歲女性因血壓偏高前來就診，測量血壓值為 170/100 mmHg，休息 5 分鐘再量，血壓上升到 176/105...Heho健康網 ・ 7 小時前
買賣流程霧煞煞 信義房屋籲「這步驟」重要
[NOWnews今日新聞]網友於討論區發問房屋買賣流程，是房子先過戶給買方後，買方才自行貸款付款給賣方嗎？留言者回應眾說紛紜，正確與否皆有人表達。信義房屋小檜溪重劃店主任林逸柔表示，正確的房屋買賣流程...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
只是皮膚過敏？慢性蕁麻疹讓她三度急診 呼吸困難險喪命
台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜指出，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗，其中若症狀持續超過6週，就屬於慢性蕁麻疹。這類疾病並非單純過敏反應，而是與自體免疫失調有關，症狀包括「紅、腫、癢」，嚴重時甚至可能危及生命，就有個案因慢性自發性蕁麻疹發作三度被送進急診室。中天新聞網 ・ 18 小時前
震撼賽普勒斯！12日上午規模5.2極淺層地震 暫無傷亡
地中海第3大島「賽普勒斯」於12日上午發生芮氏規模5.2的地震，震中位於科尼亞東南方約2公里處，深度僅10公里，屬於「極淺層地震」，目前尚未傳出任何人員傷亡或財產損失的消息。中天新聞網 ・ 11 小時前
疏濬反待援 太麻里溪水漫過堤防3輛工程車一度困
疏濬反待援 太麻里溪水漫過堤防3輛工程車一度困EBC東森新聞 ・ 10 小時前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
「浪花兄弟」睽違15年回歸 周杰倫當最強應援
「浪花兄弟」Darren（邱凱偉）、楊常青睽違15年，11月9日在武漢春浪20周年音樂節合體，周杰倫特別錄製影片替2人開場加油，2人在演出尾聲特別獻上組曲〈晴天〉、〈不能說的秘密〉、〈稻香〉、〈聽見下雨的聲音〉，向恩師兼好友致敬，Darren感性表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟，今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」太報 ・ 9 小時前
糖尿病保命第一招 醫：掌握數據才能穩控血糖
好醫師新聞網記者邱秉維／新竹報導 圖：新竹臺大分院糖尿病衛教師指導正確的量測步驟，協助病人建立自我照護能力，落實精準控糖。 11月14日是「聯合國世界糖尿病日」，新竹臺大分院內科部好醫師新聞網 ・ 13 小時前