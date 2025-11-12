醫起看／天天滑手機不睡覺 30歲男腦膜炎！智力退回3歲

浙江寧波一名30歲男子因長期熬夜玩手機，最終突發病毒性腦膜炎伴腦炎。（示意圖／Pexels）





浙江寧波一名30歲男子因長期熬夜玩手機，最終突發病毒性腦膜炎伴腦炎，雖經搶救脫離險境，卻導致智力退化至3歲兒童水平，無法正常說話與自理生活。醫師提醒，長期睡眠不足恐破壞血腦屏障與免疫系統，嚴重時危及生命。

根據《九派新聞》報導，寧波大學附屬第一醫院感染科，近期一個月內接連收治8名腦膜炎患者，平均年齡僅26歲，最年輕者僅16歲，患者普遍有「熬夜玩手機」、「作息顛倒」等共同習慣。

其中一名患者小張（化名），平日在工廠工作，夜裡常在宿舍打遊戲至凌晨。事發當天，小張未如常上班，電話也無人接聽，表姐趕至宿舍時發現他高燒不退、語言不清，立即送醫。途中病情急轉直下，送抵醫院時已陷入昏迷。

小張在檢查後確診為「病毒性腦膜炎伴腦炎」，立即送入深切治療部（ICU）搶救。經多學科團隊會診與治療，小張雖脫離生命危險，但遺留嚴重神經損傷，智力退化至3歲兒童程度，言語與肢體功能明顯受損，需他人全天照護。

寧波大學附屬第一醫院感染科醫師錢國清指出，長期熬夜會破壞「血腦屏障」這道保護機制，使細菌與病毒更容易入侵中樞神經系統。同時，作息混亂與睡眠不足會降低免疫細胞活性，使共生於人體的病原體趁機引發感染，進一步導致腦膜炎或腦炎。

錢國清提醒，預防腦膜炎應從日常生活做起，包括保持規律作息、每天睡滿7至8小時、均衡飲食與適度運動，以增強抵抗力。此外，應注意個人衛生，避免接觸潛在感染源，如鴿糞或污染環境，若出現發燒、頭痛、嘔吐等症狀，應儘早就醫，以防病情惡化。

錢國清強調，雖然腦膜炎病例不常見，但發病急且病情重，延誤治療恐造成永久性後遺症。年輕族群應警惕熬夜習慣，避免因短暫娛樂而付出長期健康代價。

