醫起看／女兒半夜喊屁股癢 竟爬出「白色蟲」！她嚇爛曝真相

一位母親在女兒屁股附近發現蟯蟲。（圖／授權自Threads＠minitifa）





一名母親日前在社群發文表示，女兒睡前喊屁股癢，本以為只是皮膚問題，沒想到仔細查看竟在肛周發現「白色細絲般蠕動物體」，確診是蟯蟲。衛福部疾管署提醒，蟯蟲主要感染3至7歲幼童，若家中孩童確診，通常「全家都需同步治療」避免反覆感染。

一名網友在社群平台Threads發文表示，女兒連續喊屁股癢，她先替孩子塗抹藥膏，但情況越來越嚴重，於是再度查看，驚見肛門口有細長白色小蟲。她憑醫護直覺研判是蟯蟲，立刻到藥局購買驅蟲藥。回家後再檢查時，更是直接看見3至4條蟯蟲在肛周活動，讓她直呼「噁到不行」。

廣告 廣告

疾管署說明，蟯蟲是一種小型白色腸道寄生蟲，最典型症狀為「肛門搔癢」，尤其在夜間蟲體爬出產卵時最明顯。3至7歲幼童最容易感染，家庭成員越多或居住空間越擁擠，感染率也越高。蟯蟲可透過污染的食物、玩具、手指或吸入帶蟲卵的灰塵感染，因此勤洗手與修剪指甲是關鍵預防措施。

在診斷上，可使用「膠紙肛圍擦拭法」檢查蟲卵，有時也能直接在床單或肛門周圍看到蟲體。治療通常採用兩次療程，第一次殺死成蟲，兩週後再投藥以清除可能孵化的蟲卵，而家中成員也應同步服藥以避免交叉感染。

疾管署也提醒，患者家中務必加強環境清潔，包括每日更換床單、內衣褲，保持通風、利用陽光照射殺死蟲卵，並避免抓癢、咬指甲，以降低再次感染的風險。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

醫起看／沒碰甜食卻罹糖尿病！醫揪「真兇」他尷尬笑了

醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小

醫起看／家長注意！「蘋果病」又出現 醫示警：症狀易忽略

