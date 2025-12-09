醫起看／女友前戲完「洗洗」超滅火 過來人曝血淚經驗

有網友因為沒清潔好，造成私密處感染。（示意圖／pixabay）





一名男網友日前在 Dcard 發文訴苦，表示女友要求，要先清洗過才能繼續進行性行為，，避免私密處感染口腔內的細菌，讓他覺得情趣被破壞。貼文曝光後，有苦主分享「嚴重感染到血尿」的可怕經驗。

原 PO 表示，他非常享受這種情趣環節，但只要暫停去洗澡或沖洗，整個節奏就會被打斷而非常掃興。但女友認為，口腔內細菌種類多又密度高，如果不先清洗，口水殘留在生殖器上，可能提高罹患陰道炎、尿道炎風險。儘管他理解女友的疑慮，依然好奇：「真的有人因為這樣反覆感染嗎？」

貼文曝光引來許多過來人留言，「對方反覆感染不是很可憐嗎？衛生最重要」、「我們夫妻 25 年，每次都刷牙漱口、洗乾淨才做，從沒問題」、「不想洗就戴套」、「去浴室做，情趣跟衛生一次解決」。還有苦主表示，她曾經因為沒先清洗被感染，「我一週頻尿、不舒服到爆，工作都被影響，還得用孕婦用的漏尿棉墊」、「我痛到血尿，像刀割一樣，一直有尿意、甚至陰道疼痛」。

婦產科醫師張瑜芹也在臉書提醒，這類性行為風險極高，不但會接觸細菌，還可能直接接觸到病毒，並可能罹患口腔癌、子宮頸癌（HPV）、皰疹、梅毒、淋病、肝炎與其他性傳染病。張瑜芹也分享6 大安全守則，既能保持情趣，也能降低風險：

1. 眼睛要看：先觀察生殖器外觀

若看到紅腫、膿腫或奇怪異物，務必停止性行為。

2. 接種 HPV 疫苗

男女都應施打，可預防多數性行為相關疾病，並降低女性罹患子宮頸癌機率。

3. 戴保險套

雖然較不常見，但可大幅降低感染風險。

4. 行為前不要刷牙漱口

刷牙會造成細小傷口，使病毒與細菌更容易入侵。

5. 避免體液接觸眼、口等黏膜

黏膜極易感染，務必注意。

6. 避免多重性伴侶

性伴侶越多，感染性疾病風險越高。

