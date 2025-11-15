醫起看／女喉嚨痛「像被掐」 延誤治療恐永久受損

醫師提醒約有15％喉嚨痛合併頸部腫痛的患者，其實是亞急性甲狀腺炎炎所致。（示意圖／Pixabay）





近日氣溫驟降，感冒、喉嚨痛患者明顯增加，看似小感冒的症狀，可能隱藏著其他健康問題。36歲的蔡小姐換季時出現咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，原以為只是普通感冒，到診所拿藥卻久久未見好轉，甚至出現發燒、脖子腫痛，痛得「像被掐住」一樣難耐。後至醫院經抽血與甲狀腺超音波檢查，才確診為「亞急性（病毒性）甲狀腺炎」。醫師提醒，約15％喉嚨痛合併頸部腫痛的患者，其實與甲狀腺發炎有關，若誤以為只是感冒而延誤治療，恐導致甲狀腺功能長期受損。

亞急性甲狀腺炎會有哪些症狀？

萬芳醫院在臉書分享這起病例時指出，新陳代謝科醫師劉漢文解釋，「亞急性甲狀腺炎」多半是由病毒感染引起，也被稱作「病毒性甲狀腺炎」，常見於30至50歲女性。典型症狀包括甲狀腺腫大、壓痛，疼痛可能向喉嚨、下巴或耳朵延伸，並伴隨發燒、疲倦等全身不適。由於初期症狀與感冒相似，許多患者誤以為只是一般上呼吸道感染而延誤就醫，等到頸部腫痛加劇才發現是甲狀腺出問題，錯過黃金治療時機。

「亞急性甲狀腺炎」多見於30至50歲女性，主要症狀為甲狀腺腫大與壓痛，疼痛可能擴散至喉嚨、下巴或耳朵，並伴隨發燒與倦怠等全身不適。（圖／翻攝自臺北市立萬芳醫院臉書）

臨床診斷上，醫師通常會透過抽血檢查甲狀腺功能與發炎指數，並搭配超音波確認病情。亞急性甲狀腺炎在病程中可能先出現短暫的「甲狀腺亢進」症狀，如心悸、手抖、怕熱、出汗等，接著進入恢復期，甚至轉為「甲狀腺功能低下」，出現怕冷、倦怠或體重上升的情形。多數患者可在數週至數月內自行痊癒，但若未定期追蹤，少部分人可能演變為永久性的甲狀腺功能低下。

亞急性甲狀腺炎如何治療？

治療方面，輕症患者通常以消炎止痛藥即可緩解不適；症狀較嚴重者則會搭配類固醇治療，並依病情逐步減量。醫師建議，在發炎與恢復階段應每2至8週追蹤一次甲狀腺功能，而有甲狀腺自體免疫抗體者，則需每年定期檢查。平時應保持充分休息、補充水分與均衡飲食，並切勿自行服用抗生素或按摩頸部，以免刺激發炎區域、導致病情惡化。

劉漢文醫師提醒，若喉嚨痛連續多天未改善、頸前出現壓痛或腫脹、吞嚥時疼痛甚至延伸到耳後，或伴隨發燒、心悸、明顯疲倦等症狀，都應盡快到新陳代謝科或內分泌專科檢查；若出現高燒不退、呼吸或吞嚥困難、胸悶心悸劇烈等情況，則需立刻就醫。

