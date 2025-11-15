醫起看／女喉嚨痛「像被掐」 延誤治療恐永久受損
近日氣溫驟降，感冒、喉嚨痛患者明顯增加，看似小感冒的症狀，可能隱藏著其他健康問題。36歲的蔡小姐換季時出現咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，原以為只是普通感冒，到診所拿藥卻久久未見好轉，甚至出現發燒、脖子腫痛，痛得「像被掐住」一樣難耐。後至醫院經抽血與甲狀腺超音波檢查，才確診為「亞急性（病毒性）甲狀腺炎」。醫師提醒，約15％喉嚨痛合併頸部腫痛的患者，其實與甲狀腺發炎有關，若誤以為只是感冒而延誤治療，恐導致甲狀腺功能長期受損。
亞急性甲狀腺炎會有哪些症狀？
萬芳醫院在臉書分享這起病例時指出，新陳代謝科醫師劉漢文解釋，「亞急性甲狀腺炎」多半是由病毒感染引起，也被稱作「病毒性甲狀腺炎」，常見於30至50歲女性。典型症狀包括甲狀腺腫大、壓痛，疼痛可能向喉嚨、下巴或耳朵延伸，並伴隨發燒、疲倦等全身不適。由於初期症狀與感冒相似，許多患者誤以為只是一般上呼吸道感染而延誤就醫，等到頸部腫痛加劇才發現是甲狀腺出問題，錯過黃金治療時機。
臨床診斷上，醫師通常會透過抽血檢查甲狀腺功能與發炎指數，並搭配超音波確認病情。亞急性甲狀腺炎在病程中可能先出現短暫的「甲狀腺亢進」症狀，如心悸、手抖、怕熱、出汗等，接著進入恢復期，甚至轉為「甲狀腺功能低下」，出現怕冷、倦怠或體重上升的情形。多數患者可在數週至數月內自行痊癒，但若未定期追蹤，少部分人可能演變為永久性的甲狀腺功能低下。
亞急性甲狀腺炎如何治療？
治療方面，輕症患者通常以消炎止痛藥即可緩解不適；症狀較嚴重者則會搭配類固醇治療，並依病情逐步減量。醫師建議，在發炎與恢復階段應每2至8週追蹤一次甲狀腺功能，而有甲狀腺自體免疫抗體者，則需每年定期檢查。平時應保持充分休息、補充水分與均衡飲食，並切勿自行服用抗生素或按摩頸部，以免刺激發炎區域、導致病情惡化。
劉漢文醫師提醒，若喉嚨痛連續多天未改善、頸前出現壓痛或腫脹、吞嚥時疼痛甚至延伸到耳後，或伴隨發燒、心悸、明顯疲倦等症狀，都應盡快到新陳代謝科或內分泌專科檢查；若出現高燒不退、呼吸或吞嚥困難、胸悶心悸劇烈等情況，則需立刻就醫。
更多東森新聞報導
醫起看／乳癌治療恐讓骨質流失 醫師教三步驟穩住骨本
醫起看／喝酒會臉紅？馬偕醫大示警：這關鍵成隱形致癌風險
醫起看／7年級生得大腸癌風險高？2關鍵曝光
其他人也在看
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 7 小時前
陳文茜罹癌第4期停止免疫療法 癱地大喊「自行宣告康復」
即時中心／廖予瑄報導資深媒體人陳文茜去（2024）年發文透露罹患黑色素癌第4期，且擴散至多個器官，正透過免疫治療、光子刀等方式治療。今（13）日她在臉書發文「自行宣告康復」，直指自己2個月前已自行決定停止免疫療法，「其他就豁出去了。」民視 ・ 1 天前
每天1杯優酪乳穩定血糖、燃燒脂肪！權威醫推薦2種優酪乳
每天一杯發酵乳製品，正悄悄改寫著人體代謝程式碼。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，優酪乳不只是幫助排便、減少脹氣，更能從根本調整腸道菌相，影響脂肪燃燒、血糖穩定及體內發炎程度。當我們健康2.0 ・ 1 天前
不只太油！「這些食物」也害膽固醇狂飆 上班族很常吃
營養師李婉萍提醒，愛吃甜食、小吃與精緻澱粉的人容易讓壞膽固醇升高、堆積成脂肪。她建議以高纖澱粉取代精緻澱粉、多補膳食纖維、選擇優質蛋白與植物油，並搭配維生素D、E等營養素，有助改善膽固醇、維持健康。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
少吃還是胖！壓力大易發福 營養師推「4類食物」：代謝更順暢
壓力大容易讓人發胖！營養師高敏敏提到，當身體長期處於慢性壓力時，會讓人更想吃高熱量的食物，不只使體重增加，也會影響睡眠、情緒與代謝，建議多攝取富含「辣椒素、鎂、色胺酸、Omega-3脂肪酸」的食物，有助於提升腦內啡、多巴胺，使腦袋裡的快樂荷爾蒙變多，代謝也會跟著變順暢。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
這件事比吃炸雞老得更快！抗老每天只做4件事 打造身體防鏽力
許多人一聽到「抗氧化」就想到保健食品，但醫師提醒，真正的抗氧化從來不只是吃對東西，而是從生活習慣開始改變。如何預防身體提早生鏽？以下醫師教你真正抗氧化保養。 在保健意識日益高漲的今日，「抗氧化」健康2.0 ・ 1 天前
他「做2事」治好脂肪肝、高血糖！還甩肉6公斤、降體脂肪
胰臟癌向來被稱為「癌王」，死亡率極高。醫師林相宏表示，一名50歲男子健檢時發現胰臟長出0.5公分的腫瘤，讓他決心改變生活方式，不再熬夜，並規律運動，之後回診時體重減少6公斤，體脂肪減少8%，脂肪肝和糖尿病前期等都好了。男子更直呼，「現在是我人生最快樂的時候。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳文茜停止免疫療法 攤地喊「我自行宣告康復！」友痛哭
資深媒體人陳文茜去年底確診罹患黑色素腫瘤，歷經多月治療後，她今（13）日在臉書發表《自行宣告康復》一文，以幽默卻堅定的筆調，寫下自己面對疾病的心境轉折。她表示，兩個月前已自行決定停止免疫療法，並笑說「自行宣告和癌細胞說再見」。中時新聞網 ・ 1 天前
薑黃素增強免疫力卻非人人適合！「３類人」食用恐反傷身
星馬餐廳推出薑黃飯作為特色主食，讓消費者在品嚐異國風味的同時，也能獲得薑黃素的健康效益。專家表示，薑黃有增強免疫力、改善手腳冰冷等多種功效，但孕婦、膽石患者及腎臟功能不佳者應特別注意攝取量，以免造成身體負擔。營養師建議，民眾在食用薑黃前應清楚了解自己的目的，並遵循每日建議劑量，切勿盲目跟風或過量攝取，以免適得其反，反而傷害健康！TVBS新聞網 ・ 14 小時前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 3 天前
覺得自己每天都有喝水？營養師揭「4警訊」：身體缺水了
為了維持身體健康，每天都應攝取足夠的飲水量，營養師羅晞蕾提到，很多人會誤以為自己有喝水，但實際上都沒補夠，當水分不足時，身體會出現很多小警訊，呼籲民眾不要等到覺得口渴才喝水，雖然咖啡、茶、湯都能算一部分水分，但絕對無法取代白開水。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
流感大流行！營養師大推「8大抗病毒食物」 這1顏色蔬果很多人常沒吃到
最近流感升溫，尤其是學校裡，好多孩子輪流中鏢！家長們緊張又擔心，其實除了勤洗手、戴口罩，「日常飲食的營養補充」也是守住健康底線的關鍵。對此，營養師高敏敏整理出「8個抗流感營養」，教你從飲食中強化保護力、減少被病毒擊倒的機率，讓全家人一起撐過流感高峰期。 1、維生素C：多吃新鮮水果能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加，提振免疫系統，有助縮短病程。但維生素C是水溶性的維生素，容易流失、身體不會自動合成，要透過每天攝取補充，建議每天最少吃兩份新鮮水果來補足，攝取約100mg的維生素C即可，如：一顆芭樂、一顆柳丁、10顆草莓、兩粒奇異果。 2、維他命B1、B2、B3：吃穀類、豆製品、燕麥B群不足可能導致免疫系統減弱、淋巴球減少．維生素B1又稱精神性維生素：能維持神經正常，避免憂鬱、焦慮，幫助提升活力，也能促進碳水化合物代謝、消除疲勞，並有助於控制體重。．維生素B2又稱能量代謝維生素：幫助延緩老化、協助代謝鐵質，也能協助醣類、蛋白質、脂肪的氧化分解，對於皮膚、粘膜、毛髮健康很重要，能改善痘痘、破嘴等肌膚問題，但如果長期缺乏，就容易出現認知功能下降、憂鬱等症狀。．維生素B3稱為菸鹼酸：主要作用就是常春月刊 ・ 1 天前
陳文茜宣布「癌症康復」 中止免疫治療曝心聲：放下恐懼回歸生活
【緯來新聞網】資深媒體人陳文茜歷長期與癌症黑色素瘤搏鬥，13日以〈自行宣告康復〉為題發布長文，透露她緯來新聞網 ・ 18 小時前
走路姿勢錯害全身！醫示警：步態變慢恐是「這疾病」前兆 勿輕忽！
近年的研究發現，步態不穩或步速變慢，不僅是肌力退化的表現，也可能是失智症的早期警訊。大型追蹤研究顯示，步速減慢、步伐變得不規律，與日後失智風險上升有關。特別是在「邊走路邊做事」的情況，如一邊走一邊聊天或心算時，如果容易出現步態混亂或明顯變慢，代表大腦在處理雙重任務時負荷變大，可能反映額葉或是基底核功能的提早衰退。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
網紅醫師蒼藍鴿告別眼鏡！不是近視雷射手術 用這招雙眼視力變1.5
網紅醫師蒼藍鴿近日接受新式植入式隱形眼鏡手術，他分享，從原本近視約400度、散光50度，術後隔天視力就恢復到1.2、雙眼1.5，可以如常上診工作，終於告別眼鏡人生。 蒼藍鴿戴眼鏡拍片困擾多 蒼健康2.0 ・ 7 小時前
不只是油！營養師曝膽固醇飆高元凶 不挨餓2週有效降低
連假過後不少人面對健檢報告上的膽固醇數字感到憂心，營養師李婉萍表示，假期後兩週內是黃金降膽固醇期，透過正確飲食調整，能有效幫助代謝，避免脂肪定居體內。中天新聞網 ・ 22 小時前
「40歲以下暴增25%」！糖尿病年輕化 營養師曝「4類人」最該警覺
年輕族群小心「糖化」加劇！「世界糖尿病日」剛過，現代人隨著工作繁忙、生活型態改變、外食比例攀升，血糖失衡成為現代人日常中潛藏的健康警訊；營養師表示，有效的血糖控制並非一味節食，而是建立在科學均衡的飲食策略上，若能做好均衡飲食、規律用餐、監測觀察等三雃則，不僅可以穩定血糖波動，更提升個人整體健康，遠離糖尿病威脅。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
【下班經濟學】不吃藥快速搞定自律神經！名醫曝：吃一物快速緩解！
不吃藥又能改善自律神經失調的方法是什麼呢？今天邀請到自律神經失調的臨床專家郭育祥來告訴大家，高血壓、睡不好、疲倦、焦慮、失眠、胃痛，但去醫院檢查又沒事，小心你可能是自律神經失調喔！哪些補品吃了會讓自律神經更越補越糟？一次告訴你！不吃藥改善自律神經失調！名醫提醒用藥非讓患者長期依賴！近年越來越多人飽受自律神經失調困擾，包括失眠、心悸、頭暈、胸悶、容易緊張等症狀......風傳媒 ・ 19 小時前
50歲男查出腫瘤卻更健康！只因決心做「這改變」
生活中心／尤乃妍報導健檢查出的一點不完美，才是完美的健檢。禾馨民權內科診所胰臟醫師林相宏分享，一名50歲男子因為家族史前往接受胰臟癌篩檢，透過胰臟內視鏡超音波被診斷了早期的胰臟神經內分泌瘤，雖然只是0.5公分的低惡性度腫瘤，但因為這顆腫瘤，改變了這名男子所有的人生觀。民視健康長照網 ・ 23 小時前
關節退化≠老化！研究揭「它」才是兇手：用護膝、鈣片沒用
很多人到了一定年紀，會開始感覺上下樓梯越來越吃力、蹲下去膝蓋就痠痛等困擾，醫師張家銘表示，這種情況未必是「年紀到了」，很可能是肌肉在流失。一篇國際研究指出，1/4的膝關節退化患者也有肌少症。因此，不只膝蓋單方面在退化，而是肌肉沒了、力量撐不住，才讓膝蓋越來越辛苦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前