醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手

藝人唐玲過去罹患胃癌，經過手術與化療，終於從鬼門關前拉回，不過近日卻傳出她被醫師診斷出「糖尿病前期」，原因竟是長期喝燕麥奶咖啡造成，醫師也提醒，燕麥奶可以視為一種澱粉，而非單純飲料，切勿飲用過量。

唐玲2019年確診第4期胃癌，經歷手術與化療後一路挺過病程，近年健康逐漸恢復。不過她近日透露，自己被醫師診斷為「糖尿病前期」，讓她再度面臨健康壓力。唐玲回憶，自己過去長達4年每天空腹喝「燕麥奶拿鐵」，血糖一度飆到200多，得知狀況後嚇得再也不敢喝這類飲品，目前僅以黑咖啡取代，並靠飲食調整讓血糖恢復正常。

婦產科醫師邱筱宸也在社群提醒，燕麥奶雖被許多人視為健康選擇，但其主要熱量來源其實是「碳水化合物」。她指出，燕麥在加工過程中常會經過酵素水解，使澱粉轉為麥芽糖，因此即使是「無加糖版本」，喝起來依然帶有自然甜味，也代表升糖速度快。

邱筱宸表示，對血糖較敏感的人，燕麥奶應視為「一份澱粉」，而不是單純的飲料。由於液體吸收速度快，燕麥奶的升糖指數往往比豆漿高，若原本就有血糖問題，很容易因攝取不自覺造成血糖波動。她建議，糖尿病或糖尿病前期患者在喝燕麥拿鐵時，應將其納入當餐的碳水攝取總量，避免造成血糖過度上升。

邱筱宸也提醒，若選擇燕麥奶作為日常飲品，應挑選「有額外添加鈣質」的產品，否則容易只喝進澱粉與油脂，卻錯過補鈣的機會。對小於兩歲的幼兒來說，燕麥奶也不能取代奶類，避免營養攝取不均。

邱筱宸表示，燕麥奶與咖啡確實是許多人生活中的小確幸，「只要會看營養標示、知道怎麼算份量，它依然能是健康飲食的一部分」，但若已出現血糖問題，就更需要留意飲用方式。

