醫起看／女童抱完「小被被」 臉上驚見規律紅疹 醫喊：要換啦

許多人從小到大都會有一條形影不離的「小被被」。（示意圖／翻攝自Pexel）





許多人從小到大都會有一條形影不離的「小被被」，代表了安全感和情感支持，甚至出現不能洗也不給碰情形。近日許志煌兒科診所分享一則病例，一名女童臉上長出反覆發作的紅色疹子，並出現規律排列，許志煌醫師直呼「媽媽啊，妳要幫妹妹換一條毯子才會好啦」。

許志煌指出，一名女童臉上出現有紅色疹子，媽媽表示已經看過多次醫生，都說是蚊蟲咬傷，有時還帶有水泡，但擦藥好了之後，不久又會復發，許志煌觀察到疹子排列「太有規則」，詢問媽媽後發現，竟與女童每次接觸「小被被」之後有關。

廣告 廣告

許志煌進一步詢問，「妳不覺得疹子的排列有點太規則了嗎？會不會常常發生在某個時間或是某件事情之後？」女童媽媽才驚覺回應，「對喔，她每次只要抱過一條毯子之後，就會有這個問題！」。

許志煌透露，「接觸性皮膚炎」如果出現規律排列的疹子，大多是外物造成的，型態上可能是直線或是規律線條，屬於特殊的造型形狀。

許志煌推測，女童的接觸性皮膚炎可能是由某些金屬物品過敏（如項鍊、手環、戒指，特別是含金屬鎳成分的飾品）引起，也可能是衣物、寢具、家飾、橡膠、化學藥品、或是有毒植物所造成，並提醒，雖然擦藥會好，但是如果再接觸過敏原就會再復發，唯一的方法就是避免接觸，因此許志煌建議，「媽媽啊，妳要幫妹妹換一條毯子才會好啦」。

更多東森新聞報導

醫起看／瓊瑤女郎何晴病逝！生前「罹患腦瘤」 醫示警重要徵兆

醫起看／少吃澱粉不等於健康！研究曝1關鍵 糖尿病風險44%

戒糖餓死癌細胞？醫揭真相「自己先倒下」：動起來更有用

