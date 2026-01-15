醫起看／她激戰隔天痛爆 醫警告：恐引發更嚴重感染

一名女網友分享自身慘痛經驗，因男友舔耳朵，竟讓她隔天超痛。（示意圖／翻攝自pixabay）





情侶間的小情趣，有時一不小心就可能變成健康警訊。一名女網友近日在Dcard分享自身慘痛經驗，只因男友一時「太投入」舔耳朵，竟讓她隔天超痛，直言「感覺頭要裂開了」，還被醫師警告恐引發更嚴重感染，貼文曝光後立刻引發大量討論。

親密互動意外

這名女網友表示，前幾天與男友親密互動時，第一次被對方舔耳朵，當下雖然嚇了一跳，也立刻表達拒絕，但男友仍一時忘我，口水甚至流進耳道。沒想到隔天醒來，耳朵劇痛一路延伸到頭部，臉部與耳朵交界處還出現明顯發熱情況，痛到幾乎無法忍受。

廣告 廣告

原PO緊急就醫後，被醫師診斷為外耳道發炎並伴隨細菌感染，情況嚴重到有可能演變成蜂窩性組織炎，當場施打抗生素針劑，並開立止痛藥、口服抗生素與點耳藥水，連續治療多日後才逐漸好轉。她也轉述醫師提醒，人的口水含有大量細菌，一旦進入耳道，很容易引發感染。

網友歪樓笑稱科莫多巨蜥

貼文曝光後，吸引大量網友留言，「弱弱問一下…你男友是科莫多巨蜥嗎」、「可以舔，但要請對方輕舔，然後口水收乾淨」、「用妳耳朵做收涎？」、「為什麼可以玩到口水流進去，太扯了吧，好噁」、「你男友是科摩多龍喔」、「你男友是科摩多巨蜴吧」。

原PO也分享與醫師的對話過程，表示一開始醫師詢問是否有挖耳朵，雙方排查原因後，她才鼓起勇氣提到可能是被舔耳朵導致。沒想到醫師聽完當場大笑，連護理師也忍不住笑成一團，因為症狀嚴重，她前後看了3次醫師，這段經歷也在診間完整重播了3遍，最後還被叮嚀回家一定要提醒男友別再舔耳朵。

原PO也補充，男友並沒有蛀牙，平時有刷牙，但有抽菸習慣，而她本身免疫力較差，可能也是感染來得又快又重的原因。她強調自己雖然有耳洞，但早已密合，與這次感染無關，真正關鍵仍是口水進入耳道深處，即使事後清洗也無法避免細菌滋生。

原PO最後也表示，這次事件後已與男友達成共識，未來不再進行舔耳等行為，男友也相當自責並誠心道歉。她發文的初衷，是希望提醒大家，看似無害的親密行為，其實暗藏風險，健康與安全，永遠比情趣更重要。

醫師提醒耳痛原因不只一種

對此，開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇過去也曾指出，耳朵痛不一定是中耳炎，像外耳道發炎常因摳挖或皮膚受傷引起，中耳炎則多與感冒或過敏相關，另外還有耳帶狀皰疹與黴菌感染等因素，都可能造成明顯疼痛。若症狀持續或加劇，務必儘速就醫，以免延誤治療。

更多東森新聞報導

醫起看／年輕妹耳朵好癢 炸出毛茸茸一片「香菇」醫揭原因

醫起看／抗拒手術、治療 男拖半年確診癌王

醫起看／她耳朵悶癢「長香菇了」！醫揭1習慣害發霉

