醫起看／媽憂兒發育不良 交不到女友！醫：一脫嚇壞人

一名母親帶著兒子求診，擔心兒子的私密處發育不良，沒想到他一脫嚇壞醫師。（示意圖／翻攝自Pexel）





泌尿科醫師顧芳瑜近日在社群平台分享看診案例，一名母親帶著兒子求診，擔心兒子的私密處發育不良，害怕會因此在大學裡「輸給人家」，將來交不到女朋友，沒想到他一脫嚇壞醫師。

顧芳瑜表示，通常遇到這類發育不良的諮詢，多數情況是青少年，又或者體重較重，導致私密處被脂肪掩蓋，結果該名男大生接受檢查時，竟完全出乎意料。

顧芳瑜幽默地形容，眼前的景象「根本士林大香腸」，並當場向母親保證，「媽媽這沒有問題，發育很好」，不過母親仍顯得非常憂心，追問道，「真的嗎？我怕輸給人家，大學交不到女朋友...有沒有藥物可以促進二次發育？」顧芳瑜則在文末指出，「媽媽這個不用擔心輸在起跑點啦...」。

廣告 廣告

貼文曝光後，許多網友紛紛表示，「爸爸到底是怎樣的存在」、「第一眼哪來的創作文，第二眼，泌尿科所以是真的？？」、「等等，為什麼媽媽知道發育不良？？？」、「假看診真炫耀」、「好誇張，大學生可以自己看吧」、「懷疑是女友當媽媽來醫院炫耀！！」、「聽到能被讚嘆士林大香腸真的會羨慕」。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

別忍受冰冷 中醫推的「暖腹」保養 讓妳的貼身衣物撐腰

醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手

一票人30歲後不暈船但「暈碳」 解法曝光

