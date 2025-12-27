醫起看／小心全家鉛中毒！醫提醒：燒香拜拜注意3件事

全家都「鉛中毒」，元兇竟是劣質香。（示意圖／翻攝自pixabay）





農曆過年即將來臨，許多家庭會燒香祭祖，但傳統習俗竟可能藏有健康危機！腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤長期嚴重貧血且雙腳水腫，血紅素低到僅剩5.8，經檢查才發現阿嬤及其全家人竟然全部「鉛中毒」，元兇竟是劣質香。

臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」分享，一名阿嬤因嚴重貧血與雙腳水腫就醫，血紅素竟低到僅剩5.8，經由血液抹片檢查發現，其紅血球布滿藍色斑點，呈現嗜鹼性點狀紅血球、重金屬中毒跡象，最後驗出血鉛濃度高達59。

劣質香害全家鉛中毒

檢查後發現，因為阿嬤點了30年的劣質香，長期吸入煙霧導致毒素累積，此外，不僅阿嬤本人，連同住的家人也全數中標，甚至連3歲與12歲的孫子血鉛濃度都嚴重超標，恐造成過動或學習障礙。林軒任提醒，家長往往誤以為孩子只是調皮，卻忽略了像是累積在窗框、地板上的「鉛粉塵」。

林軒任指出，鉛中毒之所以難纏，是因為鉛進入人體後會偽裝成「鈣質」，被骨頭吸收並存入「骨頭銀行」中，潛伏期可長達數十年，也是為何許多病患在接受排毒療程後，血鉛濃度仍會反彈，因為藏在骨頭裡的鉛會重新釋放回血液，特別是患有骨質疏鬆的長輩，當骨質流失時，這些「恐怖房客」就會破門而出攻擊全身。

林軒任建議，家中有神明廳應落實三項防護措施，首先是確保強力通風，若空氣沒有對流，煙霧微粒就會在天花板、電風扇葉片上形成毒素聚落；其次是清潔時，不要使用雞毛撢子，以免讓含有重金屬的粉塵在空氣中飛揚，應改用濕抹布才能將毒物徹底抓牢帶走；最後則是慎選品質合格並有檢驗證明的香品，強調誠心祭拜不需煙霧繚繞，唯有確保空氣清新。